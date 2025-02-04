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學霸星二代｜林愷鈴畢業於港大建築系文武雙全　竟落地盤紮鐵撈泥砌磚？

升學教育

撰文： 李惠儀

發布時間： 1 小時前

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熱門 徐熙媛 汪小菲 保暖大法 超市大搜查 財政預算案2025 五索 升中面試 小一入學 名校專區 會員有獎

想不到林愷鈴連紮鐵都識，果然是文武雙全 ！

【林愷鈴/星二代/學霸】下月便踏入25歲的林愷鈴是八十年代TVB花旦龔慈恩的女兒，她隨母親步伐加入娛樂圈，更於2025年元旦獲得「叱咤樂壇新力軍女歌手」金獎，絕對是一個好開始！畢業於港大建築系的她近日還到地盤紮鐵、撈泥和砌磚，獲讚深藏不露兼文武雙全！

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學霸星二代林愷鈴｜為了追夢暫停碩士課程

龔慈恩在1999年與男藝人林煒再婚，並育有一對仔女，大女林愷鈴（Ashley）遺傅了媽咪的美貌，順理成章入行做藝人，更曾經上榜民選「靚到癲女明星」！除了擁有公認的外在美，Ashley內在美也不容忽視，她曾就讀被譽為神校的聖保羅男女中學附屬小學聖保羅男女中學，並於2018年以IB 41分成績入讀香港大學建築系，至2022年畢業，原本要完成3年碩士課程才可考獲建築師牌，但她為了追夢而暫停學業加入娛樂圈，成為才貌兼備的女藝人。

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學霸星二代林愷鈴｜落手落腳紮鐵、撈泥、砌磚

身為學霸的Ashley充滿氣質，仙氣十足，原來還懂得紮鐵、撈泥、砌磚，獲激讚巾幗不讓鬚眉，日前她在社交平台分享到蒲台島地盤的照片，留言謂：「多年前我跟著朋友到蒲台島幫忙建設，為的是拯救一顆（棵）望住居民長大、歷史悠久的樹。當時雖然 on paper有學過，但實際上我對於on site的許多操作仍然是毫無認知。我在蒲台島學到了『紮鐵』、『撈泥』、『砌磚』等等的基本概念，也在這個地方渡過了我那段時間最開心、最純粹的時光。」

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Ashley繼而表示：「多年後，我再次回到我們的石籠牆，這面牆並不完美，但依然美麗。蒲台島萬歲！」從照片可見，Ashley疑似由她們拯救的大樹前興奮拍照，另外亦見到她戴上口罩和勞工手套落手落腳砌磚，想不到嬌滴滴的她竟然如此有幹勁！

（IG圖片）

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