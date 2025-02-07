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女士逆齡｜逆轉衰老不是夢！　女士日做4件事2個月逆齡4.6歲【附詳細抗衰老食物清單】

健康資訊

撰文： 黃堯姿

發布時間： 1 小時前

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熱門 徐熙媛 汪小菲 保暖大法 超市大搜查 財政預算案2025 五索 升中面試 小一入學 名校專區 會員有獎

【女士逆齡／年輕／斷食／營養均衡／生物年齡】女性福音！美國一項研究指出，只要簡單遵從飲食和作息調整，2個月就能夠將生物年齡逆轉4.6歲，只要有恆心，保證人人做得到且見效！

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Sick問識答
Sick問識答｜產後尿滲恐誘抑鬱風險？　醫生拆解成因+4大高風險人士

美國功能醫學研究院、聯同加州大學洛杉磯分校等機構組成研究團隊，在《Aging》期刊發表研究報告，指出透過簡單改變飲食和生活方式，可在2個月內讓女性生物年齡平均逆齡4.6歲。

女士逆齡｜日做4件事 8星期逆轉生物年齡

該項研究分別在2021年和2023年對40多名健康男性和6名女性進行臨床實驗，而後者針對6位健康女性作為研究對象，透過實測為期8星期的生活調整，最後以抽血形式檢驗他們的DNA甲基化和生物年齡。8星期內，6名受試女性只須持續每天做以下4件事：

1. 間歇性斷食：飯後12小時斷食，即晚上7時到早上7時不進食。平日飲食以植物性飲食為主，限制熱量攝入，包括綠葉蔬菜、十字花科蔬菜、低糖水果。加配少量雞蛋和肉類，盡量確保來源是有機，不含激素和抗生素的。亦要盡量避免加糖的食物和飲品；另外每天補充益生菌促進腸道健康。詳細每日餐單如下：

日常飲食：

  • 2杯深綠色葉菜
  • 3杯十字花科蔬菜
  • 3杯彩色蔬菜
  • ¼ 杯南瓜籽
  • ¼ 杯葵花籽
  • 2份甲基化適應原（如紅景天、南非醉茄、西伯利亞人蔘、甘草根）
  • 1-2個紅菜頭
  • 肝臟或肝臟補充劑（每周3次，每次3oz）
  • 1份雞蛋（每周5-10個）
  • 每日8杯水

營養補充品：

  • 益生菌（2粒）
  • 綠色粉末（2份）

2. 運動至少30分鐘：每星期至少運動5日

3. 每晚睡眠不少於7小時

4. 每日2次呼吸練習：每次10分鐘，通過深呼吸減輕壓力

女士逆齡｜改變飲食+作息 有效逆齡4.6歲

8星期後研究結果顯示，6名受試女性當中，單是改變飲食和作息習慣，最多可以將生物年齡逆轉11年之多，平均逆齡4.6歲。美國功能醫學研究院Dr. Kara Fitzgerald指出，研究證實人可以通過低脂飲食和生活方式的轉變，逆轉DNA甲基化年齡。當中關鍵在於限制碳水化合物的攝入和適量斷食，同時要確保每天攝取均衡營養素，如動物蛋白質、維他命A和維他命C，薑黃素等。

抗衰老｜7招助女性永久減肥和抗老

哈佛大學醫學博士Dr. Sara Gottfried在《The Dhru Purohit Podcast》YouTube頻道分享抗老秘密，指出女士通常在35歲至45歲期間，因為身體荷爾蒙變化，導致步入更年期。綜合過往學術研究和出版書籍，得出以下7招幫助女性永久減肥和抗老，當中不外乎飲食配合運動，身心靈健康和平衡為原則：

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長壽食物｜10大抗衰老食物

日本東京都健康長壽醫療中心是專門針對高齡人士維持健康、延緩老化及預防老人病的機構，旗下的研究所開發了「食物攝取多樣性評分表」（DVS），協助長者記錄各類食物的進食頻率，以及飲食是否均衡。

當中列出10類有助抗衰老的食物如下：

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抗衰老｜6種常見初老症狀+對應營養補充

年過30歲，不少人會覺得體力、記憶力、生理質素等大不如前。台灣營養師高敏敏在Facebook專頁指，其實踏入30歲後就容易出現「初老症」，除了體力明顯下降，記憶力也會逐漸衰退，身體代謝能力降低，常感腰痠背痛。因此，高敏敏針對6種常見初老症狀，分享對應營養素補充，透過從飲食中攝取有助預防及改善「初老症」。

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