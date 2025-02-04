大S徐熙媛猝逝｜日本規定遺體3天內火化　小S完成約定陪大S走人生最後一程

▲ 大S徐熙媛與小S徐熙娣姊妹情深。

【大S / 徐熙媛 / 大S逝世/ 小S / 徐熙娣】大S徐熙媛與家人在日本旅遊時不幸逝世，終年48歲。大S遺體已在日本火化，骨灰將由家人帶回台灣。

據報道指，據日本殯葬業者解釋，日本規定遺體必須在3天內火化，為妥善保護遺體會使用乾冰而不是放置到冰櫃，大多在守靈1個晚上後火化。

至於台灣大部分航空公司，運送骨灰方面只能用「貨運」，但華航和長榮則可手提骨灰罈登機或直接購買機位，由親友護送下「搭機」返台。

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大S徐熙媛猝逝｜小S陪大S走人生最後一程

大S徐熙媛與小S徐熙娣姊妹感情一直非常深厚，據悉大S在臨終時，妹妹小S全程在醫院守候沒離開一步，當醫生宣布大S急救無效時，小S無法接受姊姊大S死訊，更當場在醫院哭到癱軟在地。

其實大S生前曾上節目時透露，因自知身體弱，尤其是在生第二胎時，甚至徘徊鬼門關邊緣。因此大S意識到自己身體弱，表示：「我的身體有時候會突然的就不動了、不運轉了。」故此她有個習慣，就是經常記下最近想說的話和一些重要的交代事項。

她更透露，曾與小S約定在自己人生的最後階段，妹妹定要在場陪她走到人生終點，稱：「每一天都當成最後一天來過，我跟我妹妹兩個的關係，就是不管怎麼樣，她（要）知道我人生最後的那前幾分鐘在幹嘛。」而小S履行了對姐姐的承諾。

大S在17歲與妹妹小S組成「S.O.S」出道，當年以《十分鐘的戀愛》一炮而紅。姊妹情深，小S曾形容感覺與大S是「前世夫妻」。

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