  • 18°C
香港時間：202524日 (二) 15:58

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 徐熙媛 汪小菲 保暖大法 超市大搜查 財政預算案2025 五索 升中面試 小一入學 名校專區 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

大S徐熙媛猝逝｜日本規定遺體3天內火化　小S完成約定陪大S走人生最後一程

社會

撰文： 文體藝online

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

分享：

分享：

熱門 徐熙媛 汪小菲 保暖大法 超市大搜查 財政預算案2025 五索 升中面試 小一入學 名校專區 會員有獎

大S徐熙媛與小S徐熙娣姊妹情深。

【大S / 徐熙媛 / 大S逝世/ 小S / 徐熙娣】大S徐熙媛與家人在日本旅遊時不幸逝世，終年48歲。大S遺體已在日本火化，骨灰將由家人帶回台灣。

據報道指，據日本殯葬業者解釋，日本規定遺體必須在3天內火化，為妥善保護遺體會使用乾冰而不是放置到冰櫃，大多在守靈1個晚上後火化。

至於台灣大部分航空公司，運送骨灰方面只能用「貨運」，但華航和長榮則可手提骨灰罈登機或直接購買機位，由親友護送下「搭機」返台。

大S徐熙媛去世︱大S徐熙媛生前曾與前夫爭仔女撫養權　台灣律師：汪小菲將自動取得子女監護權

點擊圖片放大
+12
+11

大S徐熙媛猝逝｜小S陪大S走人生最後一程

大S徐熙媛與小S徐熙娣姊妹感情一直非常深厚，據悉大S在臨終時，妹妹小S全程在醫院守候沒離開一步，當醫生宣布大S急救無效時，小S無法接受姊姊大S死訊，更當場在醫院哭到癱軟在地。

其實大S生前曾上節目時透露，因自知身體弱，尤其是在生第二胎時，甚至徘徊鬼門關邊緣。因此大S意識到自己身體弱，表示：「我的身體有時候會突然的就不動了、不運轉了。」故此她有個習慣，就是經常記下最近想說的話和一些重要的交代事項。

她更透露，曾與小S約定在自己人生的最後階段，妹妹定要在場陪她走到人生終點，稱：「每一天都當成最後一天來過，我跟我妹妹兩個的關係，就是不管怎麼樣，她（要）知道我人生最後的那前幾分鐘在幹嘛。」而小S履行了對姐姐的承諾。

大S在17歲與妹妹小S組成「S.O.S」出道，當年以《十分鐘的戀愛》一炮而紅。姊妹情深，小S曾形容感覺與大S是「前世夫妻」。

大S徐熙媛過世丨大S前夫汪小菲抵達台灣　雙眼紅腫合十拜託傳媒：求你們多說她一些好話

大S徐熙媛逝世丨「永遠的杉菜」大S徐熙媛去世　《流星花園》言承旭哀悼：你慢慢地走

大S徐熙媛病逝︱徐熙媛歷兩度流產有癲癇病史　大S生前曾豁達談生死：完全不懼怕

最新影片推介：

湊得輕鬆啲
唐碧霞蛇年運程｜麥明詩獲蛇B帶挈吸金力大增　黃翠如被批有機會再生育：呢幾年也不錯

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

相關文章

大S徐熙媛逝世｜好友赴日見最後一面　透露具俊曄深情吻別愛妻　哭聲令人心碎
今日 00:47
大S徐熙媛逝世｜好友赴日見最後一面　透露具俊曄深情吻別愛妻　哭聲令人心碎
大S徐熙媛去世｜大S前奶奶發文悼念　張蘭：願熙媛一路走好！
今日 10:49
大S徐熙媛去世｜大S前奶奶發文悼念　張蘭：願熙媛一路走好！
大S徐熙媛去世︱大S徐熙媛生前曾與前夫爭仔女撫養權　台灣律師：汪小菲將自動取得子女監護權
今日 09:30
大S徐熙媛去世︱大S徐熙媛生前曾與前夫爭仔女撫養權　台灣律師：汪小菲將自動取得子女監護權
大S徐熙媛病逝︱徐熙媛歷兩度流產有癲癇病史　大S生前曾豁達談生死：完全不懼怕
12:07 2025/02/03
大S徐熙媛病逝︱徐熙媛歷兩度流產有癲癇病史　大S生前曾豁達談生死：完全不懼怕
大S徐熙媛去世丨導遊列出大S患病時間線　S媽首回應喪女之痛：要帶熙媛回家
16:59 2025/02/03
大S徐熙媛去世丨導遊列出大S患病時間線　S媽首回應喪女之痛：要帶熙媛回家
大S徐熙媛逝世丨「永遠的杉菜」大S徐熙媛去世　《流星花園》言承旭哀悼：你慢慢地走
19:18 2025/02/03
大S徐熙媛逝世丨「永遠的杉菜」大S徐熙媛去世　《流星花園》言承旭哀悼：你慢慢地走

你可能感興趣

大S徐熙媛逝世｜好友赴日見最後一面　透露具俊曄深情吻別愛妻　哭聲令人心碎
今日 00:47
大S徐熙媛逝世｜好友赴日見最後一面　透露具俊曄深情吻別愛妻　哭聲令人心碎
大S徐熙媛去世｜大S前奶奶發文悼念　張蘭：願熙媛一路走好！
今日 10:49
大S徐熙媛去世｜大S前奶奶發文悼念　張蘭：願熙媛一路走好！
大S徐熙媛去世︱大S徐熙媛生前曾與前夫爭仔女撫養權　台灣律師：汪小菲將自動取得子女監護權
今日 09:30
大S徐熙媛去世︱大S徐熙媛生前曾與前夫爭仔女撫養權　台灣律師：汪小菲將自動取得子女監護權
徐熙媛 徐熙娣 娛樂人物職業 演員 歌手 家庭關係 網絡熱話

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

大S徐熙媛猝逝｜大S具俊曄23年後再續情緣　曾被批無法白頭偕老　活不過50歲一語成讖【附發病→猝逝時間線】
大S徐熙媛猝逝｜大S具俊曄23年後再續情緣　曾被批無法白頭偕老　活不過50歲一語成讖【附發病→猝逝時間線】
大S徐熙媛猝逝｜導遊列大S離世時間線　病發至魂斷東京僅5日全家守病榻痛哭
大S徐熙媛猝逝｜導遊列大S離世時間線　病發至魂斷東京僅5日全家守病榻痛哭
大S離世丨大S經典作《轉角＊遇到愛》 3要角先後離世　男主角羅志祥4字悲痛發聲
大S離世丨大S經典作《轉角＊遇到愛》 3要角先後離世　男主角羅志祥4字悲痛發聲
大S徐熙媛猝逝｜大S曾為產子歷10日劇痛看淡生死　遺體日本火化後事形式曝光
大S徐熙媛猝逝｜大S曾為產子歷10日劇痛看淡生死　遺體日本火化後事形式曝光
大S徐熙媛猝逝｜大S離世終年48歲最後身影曝光　10天前露面狀態惹議
大S徐熙媛猝逝｜大S離世終年48歲最後身影曝光　10天前露面狀態惹議