地區治理｜麥美娟：鼓勵區議員、關愛隊以新思維、新方式　接觸和服務更多市民

▲ 民青局今日舉行新春酒會。（陳靜儀攝）

民青局局長麥美娟強調，將會繼續發揮區議會和關愛隊的作用，把服務民眾、造福民眾，作為地區治理的出發點和落腳點，推動地區治理創新，並鼓勵大家以新思維、新方式，接觸和服務更多市民。

民青局今日舉行新春酒會，麥美娟致詞透露，來年將會繼續深化家庭家教家風建設和推動婦女多元發展。在今年的第二季舉辦全港美好家庭選舉，向公眾傳傳良好的家庭價值。

青年方面，麥美娟表示，將會全速推展啟德青年驛站、青年廣場等改建工程，為青年提供更多實體發展的空間。她指，也會舉辦第二屆的青年發展公共論壇，也會不斷優化青年內地和海外的交流實習計劃。

回顧過去，麥美娟說，全體區議員在上任的三個月內已經開設了辦事處，並在第一個月就成立了提振地區經濟工作組，成績是前所未見。她又指，全港的452隊關愛隊亦都運作順暢，累計探訪了約34萬有需要住戶，提供約三萬六千次簡單家居或其他支援服務，並舉辦約二萬一千項地區活動。

特首李家超與太太、中聯辦副主任劉光源、多位官員立法會議員、區議員等亦有出席酒會。

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