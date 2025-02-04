開工利是｜港女收$50開工利是批公司「好孤寒」　利是錢「低處未算低」打工仔收過$2硬幣

▲ 港女收$50開工利是批公司「好孤寒」，但有打工仔指曾收$2硬幣。

【農曆新年2025/開工利是】新年第一日開工，打工仔都會收到開工利是，每年開工利是收到多少錢一直都成職場熱話，近日有港女分享，在一間家族生意公司工作，一家人都住在半山，但卻只派每人$50的開工利是，他指是這輩子收過最少錢的利是，又表示「以前打工基本上是100元」。

開工利是｜港女呻公司利是僅$50

該名港女在小紅書以「HK收到公司開工利是50元港幣天塌了」為題發文，指公司今年派的開工利是只有$50，又解釋自己任職的公司是家族生意，一家人非常有錢，住在半山不止，且擁有不少物業，但只向員工派發一封$50利是，直指「真的好摳！」，且從來沒有收過這麼少的利是

一家子，就給一封，公司名義，打開，50元港幣。這輩子打工都沒收過公司給的這麼少的紅包！

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開工利是｜朋友曾收上千元利是

她又指以往打工的開工利是基本上有$100，而且是每個管理層單獨派發。她又聽說有朋友在公司收利是成百上千！所幸她的公司同事很好，主動派了兩封利是，「真的是意外之喜」。

開工利是｜打工仔利是「低處未算低」：收過$2

帖文引來其他打工仔留言，不少人指有$50利是已經很好，「清潔工都给我$20」、「我們公司就是不給」、「內地的公司開工利是才10塊，還要簽收」、「我們公司說『年都完了，還發甚麼紅包』」、「我們公司開門紅也是20港幣」、「收過$2利是」。

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開工利是｜職場專家：開工利是表明「老大」身份

有職場專家半宅職薯指出上司派利是這個動作，其實是體現「誰才是老大」的舉動。最失敗的領導方式，就是每事行使職權，迫令下屬表面上唯唯諾諾，卻在實際執行上陽奉陰違。

通常成功的領導者，都不只是帶「人」，更是帶「心」的。大家別小看這一封開工利是，要是缺少了的話，下屬隨時記足一年，內心深處不把你當作老大。同樣道理，要是開工利是豪爽的話，那種感謝也盡在不言中。

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