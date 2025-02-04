大S徐熙媛猝逝｜遊客抵埗4日即發高燒「路上全是咳聲」　日本製藥公司宣布停供抗流感藥

▲ 徐熙媛（大S）因流感併發肺炎病逝，有遊客及留學生分享在當地染疫的經歷。

【徐熙媛／大S／流感疫情／製藥公司／抗流感藥】台灣女星徐熙媛（大S）春節遊日期間不幸因感染流感，併發肺炎病逝，終年48歲。有遊客就分享染疫經歷，表示日本疫情嚴峻，走在路上全是途人咳嗽聲；另有製藥公司因庫存問題，而宣布暫停提供抗流感藥。

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據內地媒體《九派新聞》報道，日本流感近來疫情大爆發，感染人數激增，2024年12月底，央視新聞便指出東京等36個行政區的相關指標已超過警戒值，多地藥物供應緊張，遊日旅客及留學生皆表示市民普遍出現發燒、咳嗽等症狀，流感傳播速度驚人。

來自新加坡的旅客齊遇（化名）受訪時憶述，她與丈夫在12月22日前往北海道旅遊，4天後開始感到身體不適，但當初並不知道是流感，「以為就是從新加坡過去溫差太大感冒了」，然而之後病情卻迅速惡化，僅3小時便從「嗓子疼」發展至發高燒、頭暈、肌肉痠痛，並出現伴有大量痰液的劇烈咳嗽。她形容自己當時「昏昏沉沉的，一直躺在床上，半夢半醒的狀態。」

而大約3天後，齊遇的丈夫也出現類似症狀。儘管兩人赴日前準備了一些感冒藥，但很快便吃完了，只好到當地藥店買藥。齊遇指，當時買藥的人絡繹不絕，但不用排隊，也有藥劑師幫忙選藥，要買到藥並不困難；她與丈夫在北海道遊玩7天後又動身前往東京，

坐大巴去機場的時候，車上很多人咳嗽，後來查了才發現是甲流的症狀，日本電視上也在播，說是大爆發。

她續指，自己生病3天後便自行退燒，但咳嗽則持續了半個月，「在東京的理髮店裡，理髮師也咳，我也咳。」

今年1月中旬，在東京留學的徐琳（化名）亦同樣染上流感，據她描述，走在路上「能聽到不少跟我一樣咳嗽得很厲害的人」，而她的病情則持續了5天，於1月21日回國後求醫，醫生診斷為病毒性鼻咽炎和急性支氣管炎。同樣在東京留學的劉淇（化名）於周一（3日）向媒體透露：「現在地鐵裡，大概有三成的人是戴著口罩的。」

此外，旅居日本的內地網民「Kiki在東京」早前亦在短影音平台抖音上載影片，表示今年是日本過去10年裡流感最嚴重的一年，當局甚至還發布了流感紅色預警，呼籲市民提高警惕，「你們要時能不來日本，這段時間就別來日本了。」

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她又分享自己染上流感的經歷，憶述自己元旦時曾前往哈爾濱遊玩，在當地氣溫低至零下時幾度的情況下都沒有感冒，不料在1月5日返日後，當晚便出現全身痠痛的症狀，隔天一量體溫更發現已達38.3度，之後也持續發燒、頭痛及肌肉痠痛，讓她感到極度不適。

「Kiki在東京」進一步透露，除了自己之外，身邊的朋友亦幾乎無一倖免，10人中有9個都確診流感，顯示這次流感疫情嚴重、傳染性極高，感嘆「這個流感真的是非常非常可怕。」

而據日媒報道，當地大型仿製藥公司沢井製藥（Sawai）於周一（3日）發布聲明，表示由於藥物庫存不足，將會暫時停止向醫療機構等供應抗流感病毒藥「奧司他韋」（Oseltamivir）。

日本國立感染症研究所收集當地5000間醫療診所的數據顯示，去年12月最後一周（12月23日至29日），當地一共有超過31萬人確診流感，為2023年同期的3倍，創下自1999年開始統計以來的每周最高紀錄。而截至1月26日的過去一周內，日本新增54,594宗流感病例，按照全國約5000間醫療診所推算，平均每間診所錄得11.06宗病例，比對上一周平均減少7.32人。

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根據日本各都道府縣數據，山形縣及新潟縣屬流感重災區，平均每間診所分別有25.31宗及20.62宗新流感個案；而東京都及大阪府的數字則分別為6.6宗及6.66宗。東京都感染症情報中心指出，東京已連續2周的流感報告人數減少，亦是相隔7周以來低於10人感染，因此宣布解除當地流感警報。

據定點醫療機構推斷，在剛過去一周，日本約有38.6萬人現正染病中，而由去年9月2日流感季節累計，至今已有952.3萬名流感患者。

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