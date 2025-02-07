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遺產分配｜遺產爭議背後欠缺家庭溝通　律師：宜定期家庭會議了解成員期望

家事百科

發布時間： 2 小時前

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律師建議，各家庭定期舉行家庭會議討論財富管理和傳承，了解成員的需求和期望。

【遺產分配/爭產】台灣藝人大S徐熙媛遊日感染流感併發肺炎逝世，引起外界關注市民應如何及早計劃遺產分配？當中手續會否好棘手？TOPick邀請高葉律師行合夥人、資深遺產認證律師葉煥信（Alfred Ip）解答有關問題。

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遺產分配｜糾紛的根源

多年來，處理無數遺產分配案件、牽涉金額由幾百萬到幾百億不等的葉煥信律師表示，不少原本和睦的家庭，因一紙遺囑或財產分配而反目成仇，「在這個物質豐富的時代，財富的積累固然重要，但如何確保財富能夠順利傳承，同時維繫家庭關係，無疑是一門值得深思的學問」。

遺產爭議的根源其實很簡單，不少長輩認為立遺囑是個人事務，無需與家人商量，更為常見的是，個別人士在生前已將部分資產轉讓給子女，但欠缺適當且清晰明確的記錄，從而導致日後其他繼承人提出質疑。

同時，家庭成員間對「公平」二字的理解、期望往往大相徑庭，有人主張平均分配、有人則堅持應照顧需求較大的子女，這種分歧經常造成難以彌補的裂痕。

在香港這個特殊環境下，衆多家庭面對著不同挑戰。譬如家族企業的傳承問題，涉及商業利益與家庭和諧的微妙平衡；又如跨境資產的處理，牽涉不同司法管轄區的法律條文，這些複雜因素無疑增加了遺產規劃的難度。

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遺產分配｜文化衝突與代際差異

在處理遺產問題時，香港家庭時常遭遇中西文化的衝突。傳統華人社會堅守「長子繼承」的觀念，而現代社會則更傾向於平等對待每一位子女。這種觀念的差異，往往成為家庭糾紛的導火線，加上不同年代的人，對財富的看法亦存在明顯差異。上一代或許看重以物業等實體資產來維繫家庭並強調不賣家產，而年輕一代則可能更看重資產價值解鎖以實現個人的理想。

遺產分配｜年約50宜開始立遺囑

葉煥信律師認為，預防遺產糾紛的重要性遠勝於事後補救，「市民不要等到年邁才考慮立遺囑，而應在年約50之時便開始認真規劃遺產分配，聘請具有遺產規劃專門經驗的律師擬定遺囑，是預防紛爭的關鍵所在」。他覺得，對於資產較為複雜的市民而言，還可考慮委託信託公司進行專業管理。

現代的遺產規劃已不再局限於簡單的資產分配，而是應當涵蓋稅務籌劃、資產保值增值、家族企業傳承等多個層面。例如，設立家族信託不僅能夠有效地保護資產，還能確保財富得以代代相傳，避免因一時的情緒波動或外在因素的干擾而影響財富的合理分配。

遺產分配｜特殊資產的處理

在處理遺產規劃時，家人間的坦誠溝通尤為重要，諸多糾紛皆源於缺乏溝通或溝通失當。葉煥信律師建議，家庭可以定期舉行家庭會議，開放地討論財富管理和傳承的議題，深入探討每位家庭成員的真實需求和期望。

同時，隨著投資方式的多樣化，遺產規劃亦面臨新的挑戰，「如數碼資產（如比特幣）的繼承問題、知識產權的估值和分配、海外資產的處理等，新型資產的特殊性要求在規劃時更需細心周詳，確保繼承人日後能順利接收並妥善管理這些資產」。

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撰文 : 葉煥信律師 高葉律師行合夥人

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