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演唱會經濟｜羅淑佩：研留少量即日飛供旅客購買　夥酒店等推套票

政治

撰文： 林曉君

發布時間： 2 小時前

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熱門 徐熙媛 汪小菲 保暖大法 超市大搜查 財政預算案2025 五索 升中面試 小一入學 名校專區 會員有獎

羅淑佩稱，研究留少量即日飛供旅客購買。（朱永倫攝）

文體旅局局長羅淑佩今日表示，啟德體育園啟用後，會和酒店等業界推套票，她希望可做到外國般，將各項演出，包括演唱會，預留少量票供旅客可即日購買，現正和不同單位討論。

今日立法會經濟事務委員會上，立法會議員楊永杰關注，可否為場館訂下績效指標，例如，每年要舉辦多少場國際演唱會，以推動場館管理員積極和演唱會公司促進演唱會經濟。

未必會要求場館每年舉辦多少國際演唱會

羅淑佩則稱，未必會訂指標要求場館管理員每年舉辦多少國際演唱會，因為聽到很多聲音，本地藝人都好想有多些機會舉辦演唱會，重提希望在體育園開幕後，考慮改變其他場館的定位。

數位議員關注賽馬旅遊，立法會議員陳紹雄指，沙田和跑馬地馬場除了賽馬日，大部分時間浪費設施，問政府會否和馬會討論，劃出地方在非賽馬日開放。經民聯陸瀚民關注可否擴建以提供更多廂房，招呼高端客。

對於非賽馬日開放餐飲等設施供遊客，羅淑佩說，樂意將意見帶給馬會討論，但廂房能否增加則是馬會的事情，相信議員的建議馬會願意在可行的情況下考慮。

促業界提高吸引力 希望旅客一來再來

旅遊界議員姚柏良關注何時再向中央爭取開放北上廣「一簽多行」。羅淑佩則指，向中央爭取更多優惠措施，會一直做，但有一事很重要，亦是她對業界的期望，即在政府不斷爭取更多旅客來港時，業界要吸引旅客，讓他們有更好的體驗，「我希望他們一來再來。」羅淑佩又說，「如果香港朋友周末想去就去內地，內地旅客係咪可以想來就來香港呢？呢個係我哋期望做的。」

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