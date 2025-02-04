  • 17°C
香港時間：202524日 (二) 17:43

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 徐熙媛 汪小菲 保暖大法 超市大搜查 財政預算案2025 五索 升中面試 小一入學 名校專區 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

六合彩新春金多寶｜男子堅稱中頭獎闖馬會總部　勸籲離開又折返

社會

撰文： 曾秋文

發布時間： 2 小時前

最後更新： 1 小時前

分享：

分享：

熱門 徐熙媛 汪小菲 保暖大法 超市大搜查 財政預算案2025 五索 升中面試 小一入學 名校專區 會員有獎

男子闖馬會總部，堅稱自己中六合彩頭獎。

【六合彩 / 金多寶 / 馬會】六合彩新春金多寶頭獎一注獨中1.9億元，暫未知中獎人士身份，不過就有人自稱中頭獎闖入馬會總部要求領取獎金。

今日(4日)早上11時許，一名29歲男子手持一張六合彩獎票，到跑馬地體育路馬會總部大樓，聲稱自己中了今期1.9億元的頭獎，馬會職員核對後發現男子手持的彩票並未中獎，但事主堅稱中獎及拒絕離開，職員於是報警求助。

六合彩投注秘訣︱新春金多寶頭獎達1.88億元　網民分享「中六保五」　大學教授$170聰明投注組合

六合彩新春金多寶｜事主神情有異

警員到場後，證實男子沒有中獎，於是勸喻他離開，事件一度列作誤會案處理。但個多小時後，男子再次折返並要求領取獎金，職員再次報警，警員發覺事主神情有異，於是再度勸喻他離開。

消息稱男子家住沙田區，手持的彩票只給予馬會職員核對，警員亦沒法查看彩票的真偽。

點擊圖片放大
+2

最新影片推介：

湊得輕鬆啲
唐碧霞蛇年運程｜麥明詩獲蛇B帶挈吸金力大增　黃翠如被批有機會再生育：呢幾年也不錯

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

相關文章

六合彩投注秘訣︱新春金多寶頭獎達1.88億元　網民分享「中六保五」　大學教授$170聰明投注組合
16:47 2025/02/01
六合彩投注秘訣︱新春金多寶頭獎達1.88億元　網民分享「中六保五」　大學教授$170聰明投注組合
六合彩新春金多寶2025｜頭獎一注獨中可贏$1.88億史上最高　即對攪珠結果
21:15 2025/02/02
六合彩新春金多寶2025｜頭獎一注獨中可贏$1.88億史上最高　即對攪珠結果
六合彩新春金多寶｜頭獎1.88億　港男若中彩繼續返工：唔做野會變白痴
16:11 2025/02/02
六合彩新春金多寶｜頭獎1.88億　港男若中彩繼續返工：唔做野會變白痴

你可能感興趣

六合彩投注秘訣︱新春金多寶頭獎達1.88億元　網民分享「中六保五」　大學教授$170聰明投注組合
16:47 2025/02/01
六合彩投注秘訣︱新春金多寶頭獎達1.88億元　網民分享「中六保五」　大學教授$170聰明投注組合
六合彩新春金多寶2025｜頭獎一注獨中可贏$1.88億史上最高　即對攪珠結果
21:15 2025/02/02
六合彩新春金多寶2025｜頭獎一注獨中可贏$1.88億史上最高　即對攪珠結果
六合彩新春金多寶｜頭獎1.88億　港男若中彩繼續返工：唔做野會變白痴
16:11 2025/02/02
六合彩新春金多寶｜頭獎1.88億　港男若中彩繼續返工：唔做野會變白痴
網絡熱話 六合彩 跑馬地 馬會

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

大S徐熙媛猝逝｜大S具俊曄23年後再續情緣　曾被批無法白頭偕老　活不過50歲一語成讖【附發病→猝逝時間線】
大S徐熙媛猝逝｜大S具俊曄23年後再續情緣　曾被批無法白頭偕老　活不過50歲一語成讖【附發病→猝逝時間線】
大S徐熙媛猝逝｜導遊列大S離世時間線　病發至魂斷東京僅5日全家守病榻痛哭
大S徐熙媛猝逝｜導遊列大S離世時間線　病發至魂斷東京僅5日全家守病榻痛哭
大S離世丨大S經典作《轉角＊遇到愛》 3要角先後離世　男主角羅志祥4字悲痛發聲
大S離世丨大S經典作《轉角＊遇到愛》 3要角先後離世　男主角羅志祥4字悲痛發聲
大S徐熙媛猝逝｜大S曾為產子歷10日劇痛看淡生死　遺體日本火化後事形式曝光
大S徐熙媛猝逝｜大S曾為產子歷10日劇痛看淡生死　遺體日本火化後事形式曝光
大S徐熙媛猝逝｜大S離世終年48歲最後身影曝光　10天前露面狀態惹議
大S徐熙媛猝逝｜大S離世終年48歲最後身影曝光　10天前露面狀態惹議