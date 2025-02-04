六合彩新春金多寶｜男子堅稱中頭獎闖馬會總部 勸籲離開又折返
社會
撰文： 曾秋文
發布時間： 2 小時前
最後更新： 1 小時前
【六合彩 / 金多寶 / 馬會】六合彩新春金多寶頭獎一注獨中1.9億元，暫未知中獎人士身份，不過就有人自稱中頭獎闖入馬會總部要求領取獎金。
今日(4日)早上11時許，一名29歲男子手持一張六合彩獎票，到跑馬地體育路馬會總部大樓，聲稱自己中了今期1.9億元的頭獎，馬會職員核對後發現男子手持的彩票並未中獎，但事主堅稱中獎及拒絕離開，職員於是報警求助。
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六合彩新春金多寶｜事主神情有異
警員到場後，證實男子沒有中獎，於是勸喻他離開，事件一度列作誤會案處理。但個多小時後，男子再次折返並要求領取獎金，職員再次報警，警員發覺事主神情有異，於是再度勸喻他離開。
消息稱男子家住沙田區，手持的彩票只給予馬會職員核對，警員亦沒法查看彩票的真偽。
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