六合彩新春金多寶｜男子堅稱中頭獎闖馬會總部　勸籲離開又折返

▲ 男子闖馬會總部，堅稱自己中六合彩頭獎。

【六合彩 / 金多寶 / 馬會】六合彩新春金多寶頭獎一注獨中1.9億元，暫未知中獎人士身份，不過就有人自稱中頭獎闖入馬會總部要求領取獎金。

今日(4日)早上11時許，一名29歲男子手持一張六合彩獎票，到跑馬地體育路馬會總部大樓，聲稱自己中了今期1.9億元的頭獎，馬會職員核對後發現男子手持的彩票並未中獎，但事主堅稱中獎及拒絕離開，職員於是報警求助。

六合彩投注秘訣︱新春金多寶頭獎達1.88億元 網民分享「中六保五」 大學教授$170聰明投注組合

六合彩新春金多寶｜事主神情有異

警員到場後，證實男子沒有中獎，於是勸喻他離開，事件一度列作誤會案處理。但個多小時後，男子再次折返並要求領取獎金，職員再次報警，警員發覺事主神情有異，於是再度勸喻他離開。

消息稱男子家住沙田區，手持的彩票只給予馬會職員核對，警員亦沒法查看彩票的真偽。

▼ 點擊圖片放大 +2

最新影片推介：

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】