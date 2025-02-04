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C朗｜C朗博物館7月尖沙咀K11 MUSEA開幕　門票明天發售

社會

發布時間： 2 小時前

最後更新： 18 分鐘前

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熱門 徐熙媛 汪小菲 保暖大法 超市大搜查 財政預算案2025 五索 升中面試 小一入學 名校專區 會員有獎

亞洲首間C朗拿度博物館將落戶香港，7月將在K11 MUSEA開幕。（K11提供）

亞洲首間「C朗拿度博物館」7月將在香港開幕。K11公佈，「CR7®生活博物館」將於今年7月在K11 MUSEA 6樓K11 Art & Cultural Centre Kunsthalle開幕，展覽為期一年。門票將在明天（5日）正式開售，剛好適逢C朗拿度的生日，門票可在K11 Experience及其他平台購買。

K11表示，預計博物館可吸引1,200萬名訪客，包括來自世界各地的球迷，大幅帶動K11 MUSEA的人流及銷售。K11表示，博物館將展示C朗拿度在職業足球生涯的獎項和紀念品，亦會運用科技，以沉浸式體驗呈現C朗拿度的一生，訪客可與真人比例的C朗拿度合照留念。

點擊圖片放大
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展覽期間，博物館會推出獨家官方商品，而早鳥購票更可享有專屬優惠，包括限定的博物館體驗。K11表示，商場亦會與商戶合作，推出優惠和禮遇。

有活動平台已經在網站披露票價，成人票價180元，長者和小童票價150元。博物館亦提供售價4,000元的「尊貴VIP門票」，可在開幕前兩日率先參觀博物館，更可透過參與向C朗拿度留言的活動，爭取獲得C朗拿度親筆簽名的球衣。博物館亦另外提供另外兩項VIP套票，價格為1,000元及2,500元，門票包括專人導賞、特快進場通道等。

4,000元套票適用於7月5日及6日，包括:

• 抽獎赢得由C朗親筆簽名T恤 + 真品證書（10份）

• 葡萄牙酒會(氣泡酒,美食)

• 限量版商品（A 款）

• 袋

• 帽

• C朗簽名卡 (電子簽名)

• 開幕前提早入場參觀

• 1小時專人導覽（與當日其他VIP一起)

• UR CR7 Youtube 工作室拍照

• 搶先在博物館購買商品

• 自拍亭免費拍照（1張）

• CR7® LIFE官方商店九折優惠券（即日使用）

• 自動販賣機 - 1件精選免費禮品

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