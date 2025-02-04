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流感高峰期｜家庭醫生指診所打流感針查詢大增　有藥廠開始缺貨

社會

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最後更新： 46 分鐘前

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熱門 徐熙媛 汪小菲 保暖大法 超市大搜查 財政預算案2025 五索 升中面試 小一入學 名校專區 會員有獎

家庭醫生指診所打流感針查詢大增。

【流感 / 肺炎 / 打針】大S徐熙媛赴日旅遊染上流感併發肺炎病逝，大量台灣人即打流感針，終年48歲。至於香港，有醫生表示市民查詢明顯增加，主要是30至40歲人士。

香港中華醫學會副會長楊超發接受TOPick訪問時表示，平時沒有人查詢流感針，今日多了人查詢，數字約有8至10個，大多為30至40歲人士，而日常多數為長者打針。他透露目前診所的流感針已經缺貨，「本身有針都無哂」，行內普遍向四間藥廠訂貨，有一間已經缺貨，他已加訂。

本港流感季節已開始1個月，現時打針會否太遲？楊超發直言不會，因「永遠不會太遲」，強調香港現時仍處於流感高峰期。

大S徐熙媛去世｜劉宇隆建議準備外遊人士先打針　指日本爆發流感強度遠超香港

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流感高峰期｜新春外遊後求診比例增多

剛過去的農曆新年，大批港人外遊，楊超發對比過往的新年假期，今次有6成至7成求診人士有外遊記錄，「以往無咁多外遊」，赴日韓者多患流感，往內地的就多有腸胃炎，「多了發燒和流感個案」。不過，他接觸的都是早期個案，料嚴重個案已直接住院。

他認為現時的接種率仍不理想，好多人未打針，指現時只有約200萬人已打針，約為整體人口的3成，距離達致「社區免疫」的7成接種率甚遠，直言「並不夠力」。

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