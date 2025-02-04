流感高峰期｜香港家庭醫生指診所打流感針查詢大增　有藥廠開始缺貨

▲ 家庭醫生指診所打流感針查詢大增。

【流感 / 肺炎 / 打針】大S徐熙媛遊日染上流感併發肺炎病逝，終年48歲，昨日傳出死訊後，即有大量台灣人打流感針。至於香港，有家庭醫生表示今日（4日）接獲市民查詢明顯增加，主要涉及30至40歲人士。

香港中華醫學會副會長楊超發接受TOPick訪問時表示，過往較多為長者打針接種流感針，平時幾乎沒有人向他查詢接種流感針，但今日查詢人數明顯增加，約涉及8至10人，大多為30至40歲人士。

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他透露目前其診所的流感針已經缺貨，「本身有針都無哂」，而行內普遍向四間藥廠訂貨，其中一間已經缺貨，他已向藥廠加訂。

本港自上月9月踏入流感高峰期，至今接近1個月，現時打針會否太遲？楊超發認為不會，因「永遠不會太遲」，強調香港現時仍處於流感高峰期。

流感高峰期｜新春外遊後求診比例增多

剛過去的農曆新年，大批港人外遊，楊超發對比過往的農曆新年假期，指今次有6至7成求診人士均有外遊記錄，「以往無咁多外遊（人士求診）」，其中赴日韓者多患流感，往內地的就較多患上腸胃炎。惟他指其接觸的都是早期個案，料嚴重個案已直接住院。

他又認為現時的接種率仍不理想，現時只有約200萬人已打針，約為香港整體人口的3成，距離達致「社區免疫」的7成接種率甚遠，認為「並不夠力」。

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