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大S徐熙媛去世｜憶徐熙媛宣傳《龍鳯店》點滴　 Kawaii： 有性格而不矯揉造作

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發布時間： 2 小時前

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熱門 徐熙媛 汪小菲 保暖大法 超市大搜查 財政預算案2025 五索 升中面試 小一入學 名校專區 會員有獎

（圖片：Kawaii）

蛇年其中接到的宣傳項目是台灣電視劇《男公館》，雲集了台灣七大新生代男神主演，2月中在台灣開機，3月中亦會飛到香港，代表台灣地區在影視展發布，找我的製作人正是當年何潤東的經理人辛誌諭（Ben），2010年何潤東（Peter）當製作人拍攝了《泡沫之夏》，女主角正是徐熙媛（大S）。

那時候我代理Peter香港經紀約，Ben希望我負責香港推高《泡沫之夏》的人氣，記得問過他們為甚麼要選擇大S做女主角，他們表示大S擁有一股特別的氣質和魅力，是男生想保護的，但外表又很剛強不是太柔弱！

《泡沫之夏》

真的！從以前《流星花園》的杉菜到電影《保持通話》Grace、《大內密探零零狗》梅希望，她都是有性格、不矯揉造作。跟她合作過的電視及電影製作人員說，除了盡量想有獨立休息室，亦因長年茹素，需為她準備素菜外，就沒有甚麼特別要求，有她開工拍攝的時候都很歡愉。

我可以說是第一個帶大S、小S進入香港電台界的人，1996年到台北逛唱片店，知道她們兩姐妹的組合很搞笑，買了她們「SOS」的唱帶回來電台播，周國豐還問我是甚麼人，我說很紅的新組合。

2010年紅爆的《流是花園》令F4和大S紅遍華人市場。我跟她正式合作就是電影《龍鳳店》的宣傳，我做司儀。那次我覺得主角任賢齊和大S都很專業，因為要穿戲服出來做宣傳，平常演員都是穿便便可，但他們沒有抗拒，大S還說很開心，一穿上古裝就覺得自己變成了「李鳳姐」，感覺很享受，跟她對稿她都非常有禮貌，都會說「謝謝」！記者會完結，她和助理跟每一個單位說「辛苦了」！作為大卡還是保留著感恩的心，真的是十分難得！

很可惜就這樣的離開了，希望大S一路好走！你的一切都會留在愛你的人心裡。
 

撰文 : Kawaii

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