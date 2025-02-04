大S離世丨小S得知大S猝逝哭到癱軟　無限期停錄節目《小姐不熙娣》　知情者曝大S真實死因

▲ 小S得知大S猝逝哭到癱軟，無限期停錄節目《小姐不熙娣》。

【徐熙媛／大S離世／流感／肺炎】女星徐熙媛（大S）因為流感併發肺炎逝世享年48歲。據了解，大S於醫院搶救時，一向與她感情深厚的小S不但寸步不離，當醫生正式宣布搶救無效之時，更哭到癱軟地上。而小S原本《小姐不熙娣》預計13日的錄影亦因此需要停錄，並且復工無期。

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綜合台灣傳媒報道，大S與妹妹小S於1994年共組雙人女子團體「S.O.S」出道，2人在演藝圈打滾30年，走過了無數風風雨雨。因此大S送醫急救時，在姐姐生死存亡關頭之際，小S一直沒離開醫院半步，直到當地醫生宣布大S搶救無效之時，無法接受姐姐死訊的小S當場在醫院哭到癱軟在地。而小S為處理大S的身後事，亦已向主持的《小姐不熙娣》節目團隊告假，回歸日期尚未確定。

《小姐不熙娣》製作單位透露，小S已主動聯繫節目製作人，表示需要一些時間來處理私人事務並整理心情。製作單位經討論後，決定給予她最大的支持，強調：「我們一直都在，會與小S協調回歸錄影的時間，全力支持她整理好心情後再完美回歸。」同時，也向觀眾喊話，希望大家能夠一同支持，並為小S與家人送上祝福。

大S真正死因疑曝光

有台灣傳媒引述東京知情人士消息指，大S初抵日本時身體無恙，惟抵達日本1、2天後才出現劇烈咳嗽的症狀，進而引發肺炎，送醫搶救未裝葉克膜（ECMO，人工心肺）就離世，但院方醫生當時寫下的死因卻是敗血症。澄清醫院胸腔外科主治醫師杜承哲亦於Facebook發文指，肺炎本來就可以併發敗血症，並解釋得到肺炎後，身體的兩種走向，一是血氧濃度不夠、二血壓不夠，很有可能是敗血症導致的敗血性休克。

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把每一天當作最後一天 早已交代遺言

早已看透生死的大S過去曾在節目中透露，因為身體狀況不佳，曾試過於鬼門關徘徊:

我的身體有時候會突然的就不動了，不運轉了，尤其生第二胎之後，就是鬼門關全走了一回。

因此大S她自己一直把每一天當作最後一天來過，並與妹妹有一個約定，希望她能陪伴自己走完人生最後一程:

每一天都當成最後一天來過，我跟我妹妹兩個的關係，就是不管怎麼樣，她（要）知道我人生最後的那前幾分鐘在幹嘛。

此外，大S也指因為曾經歷過「死亡」與「瀕死」的狀態，已養成了隨時記錄自己想說的話，並交代一些應該安排的事習慣。

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大S為求小S女兒健康 曾許願犧牲自己

向來非常愛錫家人的大S過去曾於《康熙來了》分享小S懷第一胎時，因為醫生指小S腹中的寶寶極可能不太健康，因此大S自己便曾暗下向上天許願，希望妹妹可以生出一個健康的孩子，並指願意犧牲自己:

拜託，一定要讓我妹妹生出一個健康的孩子，如果徐家，一定要有一個不健康的孩子的話，(我)願意生這個小孩。

小S指當時並不知道姐姐為她做出的這樣「欠揍」的事，直到後來大S懷孕時，因為大S過份憂心，才向小S坦白。兩姐妹於節目中講述事件事，雙雙均忍不住落淚，場面令人感動。

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小S視大S此生最愛

小S曾於節目中講述每次拍哭戲前，均習慣致電大S，又向她作深情告白:

妳知道為什麼每次拍哭戲都要打給妳嗎？因為我發現全世界我最在乎、最愛的人是妳，我有小孩老公了，但妳總是讓我特別揪心，我真的很愛妳，我懷疑我們前世是情人、夫妻，不然我也不知道，為何我們的愛會深成這樣。



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徐家三姐妹感情緊密

小S除了有姐姐大S，還有另一位大姐徐熙嫻（珍珍），過去大小S也曾在節目中透露過他們徐家三姐妹從小感情就十分緊密。小S去年19日便曾發文祝福大姐50生日快樂:

我大姊竟然50歲了！真的不敢相信。

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