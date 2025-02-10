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夾公仔機｜深水埗夾公仔舖遭3人「襲擊」　暴力損毀擋板伸進洞口盜公仔

社會

撰文： 王月明

發布時間： 2 小時前

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深水埗夾公仔舖遭3人「襲擊」，暴力損毀擋板伸進洞口盜公仔。

又有夾公仔機遭人盜取！近日，有人在Facebook「突發事故爆料」群組上傳2條影片及多張圖片，指深水埗一間夾公仔舖迎來3名「不速之客」。

幾人疑因以常規方式未能成功夾出公仔，便嘗試以搖晃機器及伸手直接盜取的方式拿走公仔，展示櫃內公仔被「一掃而空」，而機器洞口的擋板亦被損壞。

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夾公仔機｜夾取不成開始搖晃機器

據影片可見，3人進入店舖後先購買遊戲幣，而後正常開始夾公仔，惟多次夾取失敗後，其中1人率先開始晃動機器，試圖將公仔搖至出貨洞口，同行男子見狀亦來幫忙，一人將機器移至傾斜，一人繼續夾取，眼見公仔只差「臨門一腳」便可跌入洞口，男子便迫不及待將手臂由取貨口伸入洞中拿取。

1台夾公仔機內的公仔被盡數「掃空」。（取自Facebook「突發事故爆料」群組）

夾公仔機｜損毀擋板「掃空」機內公仔

男子雙手放於取貨口許久，機器亦不停晃動，相信是他正在損毀機器內原有的防盜擋板及裝置，隨後他便輕易拿取了櫃內2隻公仔，幾人匆匆離開。以此方法「得手」後，幾人多次返回舖內盜取公仔，其它的夾公仔機亦「未能倖免」，遭到了破壞。最後，1台夾公仔機內的公仔被盡數「掃空」。

據幾張圖片可見，取貨口擋板被嚴重損壞，幾乎完全被破壞，碎片掉落子底部，機內洞口處的透明圍欄亦被損毀。

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