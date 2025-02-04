流感高峰期︱大S染流感猝逝　醫生拆解甲流/乙流/普通感冒症狀 建議接種疫苗最佳時機【附防流感食療懶人包】

▲ 大S染流感猝逝 醫生拆解甲流/乙流/普通感冒症狀 建議接種疫苗最佳時機【附防流感食療懶人包】

【流感／疫苗／流感症狀／感冒藥／抗流感食物】大S（徐熙媛）日前因感染流感併發肺炎，在日本旅行期間猝逝，享年48歲。流感的致命性不容輕視，TOPick整合了中西醫及營養師的專業意見，為大家科普如何正確應對流感高峰期。

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拆解甲流/乙流/普通感冒症狀

呼吸系統科專科醫生梁子超接受TOPick訪問時表示，流感高峰期一般出現在1至2月及7至8月，流感症狀又與感冒、新冠肺炎頗為相似。醫生教大家分辨方法：

感冒：一般情況下，多為輕微的呼吸道感染，症狀相對較不明顯，患者亦有較大機會在短時間內自行痊癒。

流感及新冠病毒：大多會出現疲倦、發燒、肌肉痛、頭痛等症狀。

不過，醫生亦坦言，在臨床上即使行醫經驗豐富，也較難單憑症狀分辨兩者；因此建議可使用快速抗原測試進行檢測。

透過流感病毒抗原或核酸檢測的方法，患者更能明確清楚究竟是患甲型流感或乙型流感。首都醫科大學附屬北京朝陽醫院感染和臨床微生物科副主任醫生李冉、首都醫科大學附屬北京佑安醫院感染綜合科主任醫師李侗，曾分別指出「季節性流感」（甲流/乙流）的症狀區分：

臨床表現

甲流/乙流皆起病快，一般出現不適後第二天就高燒；

乙流的症狀會比甲流稍微輕微，爆發機率低，傳播速度相對慢，但同樣會有發燒、全身酸痛、喉嚨痛、咳嗽等症狀；

兒童染上乙流，更容易有嘔吐腹瀉的消化道症狀。

變異性

甲流更容易引起流感病例高發，傳播速度也更快，同時變異比乙流病毒更快。大部分人即使感染甲流後，獲得的免疫力保護期也較短，相反感染乙流後獲得的保護力持續時間更長。

3種情況應即入院

本港家庭醫生林永和曾接受訪問時指出，流感症狀一般來得比較急速，「可能原本好健康，短短幾個小時就發高燒四肢無力，咁就有較大機會係感染流感，而非一般感冒」。

林醫生提醒，甲型流感有機會引致嚴重併發症，最嚴重可引致死亡，建議一旦出現感冒病徵後應盡快求醫，如出現以下情況應考慮立即入院：

含氧量持續低於95／心跳持續在每分鐘100下以上

出現抽筋／持續嘔吐

神志不清／步履不穩

接種疫苗最佳時機

由於流感病毒種類較多，且會不斷變異，即使曾感染流感並康復，亦僅有3個月左右的時間，染疫風險較低，之後仍有機會再感染其他流感病毒，因此梁子超醫生建議接種流感疫苗，主要目的是預防重症，以及減低在下一個季度染病的風險。

流感患者在康復4至8周、症狀完全消失後接種，以減少副作用。

據衞生署衞生防護中心轄下的疫苗可預防疾病科學委員會建議，本港以下人士應優先接種季節性流感疫苗：

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預防流感懶人包

1. 用藥須知

傷風感冒甚至發燒，家中必備「看門口」的銀翹散、連花清瘟膠囊、必理痛等大派用場，但專家提醒，若不了解其功效及使用禁忌，切勿自行服藥。TOPick綜合中西醫意見，整理出8大常見成藥服用注意事項。

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另外，消委會曾檢視市面上41款喉糖，包括得果定、使立消及龍角散等人氣品牌。其中11款含中西藥成分，包括10款屬於註冊西藥，1款為註冊中成藥；消費者需要注意分量慎服。餘下30款喉糖不含藥性，屬一般糖果食品。11款藥用喉糖名單：

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至於港人熱愛去日本旅行時囤藥妝，有5大日本熱賣的藥妝成分要注意。台灣藥劑師花逸修（小花藥師）於個人Facebook專頁解析日本熱銷5大藥妝產品，種類包括眼藥水、感冒藥、止痛藥、腸胃藥及維他命B雜等。但產品中含有不少特別成分，購買時應注意標示。

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同時，本港衞生署藥物辦公室亦拆解常見消炎止痛藥「撲熱息痛」（Paracetamol）及「布洛芬」（Ibuprofen）的區別。

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2. 中醫推介防流感食療湯水

註冊中醫師許懿清推介2款養肺益氣茶湯：

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註冊中醫師楊明霞則為大家提供3個防流感食療：

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3. 營養師推介高維他命C食物增強免疫力

「Nutri Life營養顧問中心」註冊營養師謝詠瑩（Gloria）向TOPick表示，進食含有豐富維他命D的食物，有助減少患上急性呼吸道感染的機會；攝取足夠維他命C可減低患肺炎風險至80%。攝取足夠的胡蘿蔔素、奧米加3脂肪酸、鋅，也有助保護上呼吸道，減低患肺炎及流感的風險。

Gloria教大家如何從一日三餐選取合適的食物，增強免疫力。建議如下：

早餐

2條黃色番薯（含有豐富胡蘿蔔素）

6粒士多啤梨（含有豐富維他命C）

1杯乳酪／ 1隻雞蛋

1杯添加維他命D 高鈣低脂奶（含有豐富維他命D） 或 高鈣低糖豆漿

午餐

豬潤牛肉木耳米線（豬潤、牛肉含有豐富鋅質）

韭菜（含有豐富胡蘿蔔素）

晚餐

煎三文魚配薯仔長豆（三文魚含有豐富Omega-3脂肪酸；豆類含有豐富鋅）

1個橙／1個奇異果（含有豐富維他命C）

Gloria指出，成年女性每日維他命C攝取量建議為75毫克，男性則為90毫克。攝取足維他命C，可維持一般免疫力。另有多份研究指出，攝取200毫克以上維他命C，可明顯縮短感冒時間至50%。

Gloria建議，每天進食兩次維他命C，例如早晚可吃一個奇異果或橙。但不要一次過攝取太多維他命C，分兩個時段進食會更有效吸收。因為一次過吃得太多，多出的維他命C會從尿液中排出，造成浪費。

另外，她建議進食新鮮蔬菜、水果攝取維他命C。因為市面上一般補充劑的維他命C含量也太高，介乎500至1000毫克，人體無法完全吸收。攝取逾2000毫克以上，更有可能出現肚瀉、腸胃不適症狀，甚至增加患上腎結石風險。或攝取足夠的胡蘿蔔素、奧米加3脂肪酸、鋅，有助增強免疫力，保護上呼吸道，減低患肺炎及流感的風險。

她又提醒，每日要喝8至12杯水，以保持上呼吸道黏膜濕潤，令細菌難以入侵。

除了以上建議，富含維他命C的食材還有柑、西柚、檸檬、黑加倫子、番茄、綠葉蔬菜、青椒等，都可加強抵抗力。同時，奶類、魚肝油、肝臟、深綠和深黃色的蔬菜和水果，富含維他命A，能夠維持呼吸道及腸道健康，預防由流感病毒引致的急性呼吸道疾病。

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