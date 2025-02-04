香港七欖｜下月28日揭幕　樂隊Kaiser Chiefs、RubberBand等將帶來表演

▲ （主辦單位提供）

香港國際七人欖球賽將於下月28日至30日在啟德主場館舉行。主辦單位今（4日）宣布，英國獨立搖滾樂隊Kaiser Chiefs、英國著名DJ Pete Tong及本地流行樂隊RubberBand等將帶來表演。

主辦方指，香港七欖將於下月28日拉開序幕，首場小組賽將於上午10時30分開始，開幕式將於下午6時40分舉行，首日將有RubberBand帶來表演；翌日就將有意大利音樂人GALA的表演，演出的曲目包括多屆白金單曲、在 Spotify上的播放量已接近五億次的《Freed from Desire》，當晚亦有英國著名DJ Pete Tong 將啟德變成為世界上最大的夜場。至於尾日賽事，則有英國獨立搖滾樂隊Kaiser Chiefs在下午4時45分演出，他們在英國的熱門單曲包括2005年的《I Predict a Riot》和2007年英國冠軍單曲《Ruby》。

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香港七欖的門票已在官方網站發售，成人3日門票為港幣1,950元，12歲或以下的兒童可購買兒童票，票價為港幣950元，兒童門票先到先得。而全球特定市場的球迷亦可以透過聯合冠名贊助商國泰航空購買官方旅行套票，優惠有效期至本月28日，套票提供了航班、賽事門票和酒店等不同組合的選擇。

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