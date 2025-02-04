港怡醫院丨首度贊助香港國際馬術盛典　推骨骼健康檢查及手術優惠連繫社區

港怡醫院銳意深入社區，今年將參與贊助於2025年2月14至16日在亞洲國際博覽館舉辦的香港國際馬術盛典，希望藉此宣揚運動與社區健康的重要性。醫院將推出連串相關公眾教育活動及優惠，期望市民增進對馬術運動的了解和興趣、推廣這項家庭友好的戶外活動，同時能提升對運動健康的關注，以至鼓勵大眾關注社區健康。

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香港國際馬術盛典作為本港的年度社區體育盛事，預料活動不但可吸引數以萬計的馬術運動愛好者參與，亦有不少熱愛運動的人士參加。IHH 醫療（北亞洲）區域首席執行官、港怡醫院執行總裁曾慶亷醫生表示︰「我們致力為市民提供優質的醫療服務，同時積極透過不同措施及項目，提升大眾的健康意識。我們很高興今次可參與這項國際馬術賽事，並藉此機會提醒大眾預防和及時處理運動創傷的重要性，希望參加者在享受運動樂趣的同時，也注意安全與健康。」

馬術運動首關注骨骼健康 檢查、手術優惠望增關注

港怡醫院致力為病人提供全方位醫療服務，並成立了不同的專科中心，包括關節置換中心及脊柱健康中心，為廣大市民提供相關身體檢查及手術套餐優惠。為響應是次與香港國際馬術盛典的合作，港怡醫院特別推出機械臂輔助微創脊椎融合術套餐優惠，以及骨質疏鬆症檢查計劃優惠，希望鼓勵市民加強關注骨骼健康，並讓有需要的病人能接受適切的治療，改善脊柱健康。

機械臂輔助微創脊椎融合術套餐及骨質疏鬆症檢查計劃優惠

一直以來，港怡醫院積極引入創新先進的手術及醫療設備，期望進一步提升治療效果及病人體驗。醫院近日引入機械臂系統以協助進行腰椎椎間融合手術，此技術有助提升手術精準度、安全性，並可減低併發症的機會。港怡醫院現推出相關全包形式醫療套餐優惠，手術由港怡醫院骨科專科醫生主理，套餐費用涵蓋指定住院期內的醫生費、住院費及植入物收費等，收費清晰透明，讓病人更有預算，名額有限，先到先得。

此外，為了提升大眾對骨質疏鬆症的重視，港怡醫院特別推出限時優惠套餐。骨質疏鬆症是一種常見但易被忽視的疾病，特別對於中老年人和更年期女性而言，早期預防骨折和治療至關重要。醫院希望透過是次優惠活動，鼓勵及幫助更多有需要的人士及早檢測和管理骨質健康，減少骨折風險，從而提升生活質素。

24 小時隨時隨地守護市民健康

港怡醫院的 24 小時門診及急症室亦設有運動創傷計劃，全天候一站式為因運動創傷或關節受傷的人士提供即時處理，不但可即時為病人安排 X 光檢查，更可立即轉介其至骨科專科醫生作進一步檢查及診斷，並安排康復治療及

提供預計康復的時間表。為更進一步讓有需要的病人得到優質醫療服務，港怡醫院早前推出了醫療護送服務（非緊急），為全港首間提供點對點非緊急醫療護送服務的私營醫院，護送服務涵蓋本地以至中國內地，安排免找數服務手續、家人住宿預訂、醫生預約等跨境一站式服務，希望讓病人享受省心體驗，無需煩惱繁瑣的安排，專注於護理自身健康。

除了各項針對好動人士及運動創傷的治療套餐優惠外，為促進與社區人士互動，港怡醫院亦將於是次馬術盛典設立展位，展示港怡醫院的背景、醫療服務及其網絡，並介紹同屬IHH醫療集團、位於上海的百匯醫療之服務網絡，冀望以近距離接觸的形式與公眾建立聯繫，與市民互動和讓公眾深入了解醫院的團隊及所提供的設備、儀器和醫療服務。曾慶亷醫生強調：「作為促進社區健康的重要持份者，我們期望透過連串活動，真正走入社區，與眾同樂，為建構健康的社會而出一分力。」