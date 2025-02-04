  • 15°C
香港時間：202524日 (二) 19:24

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 徐熙媛 汪小菲 保暖大法 超市大搜查 財政預算案2025 五索 升中面試 小一入學 名校專區 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

流感高峰｜演員梁祐誠年初二突病逝年僅27歲　知情者爆：以為普通感冒

健康資訊

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 1 小時前

分享：

分享：

熱門 徐熙媛 汪小菲 保暖大法 超市大搜查 財政預算案2025 五索 升中面試 小一入學 名校專區 會員有獎

內地演員梁祐誠被爆於年初二（1月30日）病逝。

【梁祐誠／中樞神經感染／感冒】內地男演員梁祐誠近日被爆於年初二（1月30日）突然病逝，年僅27歲。有知情人士指出，他最初以為自己只是普通感冒，不料病情突然迅速惡化，最終獨自一人在醫院離世。

最新影片：

Healthy Life
Healthy Life｜蛇年運程2025 十二生肖健康運勢解析：4個生肖多災星恐疾病纏身　命理師傅教化解貼士趨吉避凶

綜合內地媒體報道，梁祐誠曾在古裝劇《幻樂森林》中飾演徐昊一角，前途本應一片光明，不料近日卻傳出病逝的消息。有知情人士透露，他從年初開始就已感到身體不適，起初頭痛、發燒，以為是普通感冒，然而之後病情卻迅速惡化，甚至出現嘔吐、意識模糊等症狀，到醫院求醫後確診為中樞神經感染，最終於年初二（1月30日）在醫院離世。更令人遺憾的是，當時梁祐誠身邊沒有任何親人在場。

點擊圖片放大
+6
+5

據報，中樞神經感染80%以上由腸道病毒引起，病毒會侵犯中樞神經系統，繼而引起腦膜炎或腦炎，可能會導致膿毒症、多重器官衰竭等嚴重併發症，死亡率及致殘率極高。

梁祐誠曾參演多部古裝劇集，包括《卿卿我心》、《幻樂森林》、《唐女小菲》和《花倌唐小仙》等。

更多相關內容：大S徐熙媛猝逝｜日本流感潮創25年新高確診近千萬　兩縣淪重災區　專家分析2方法自救減重症

同場加映｜8大高危人士容易感染流感

點擊圖片放大
+9
+8

預防流感｜預防5大貼士

本港呼吸系統專科醫生吳健聰醫生曾接受訪問表示，無論感染流感病毒、抑或其他傷風病毒，例如腺病毒或絕大部分新冠病毒，皆經由唾沫傳播，並呼籲大家應跟足政府呼籲，接種對應季節性流感疫苗及新冠疫苗，減輕雙重病毒夾擊風險。

若想要預防流感、傷風或新冠等病毒，應注意以下5點：

點擊圖片放大
+6
+5

更多相關內容：

大S離世︱大S染流感遊日本猝逝　「致命行程」曝光！醫生示警1活動加重病情

大S徐熙媛猝逝｜新年遊日流感併發肺炎奪命　醫揭7類年輕人高危【附5招遊日自保術】

大S徐熙媛猝逝｜遊客抵埗4日即發高燒「路上全是咳聲」　日本製藥公司宣布停供抗流感藥

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

相關文章

流感疫苗2025丨流感高峰殺到全港各區流感針診所名單　8類人士可免費接種
今日 13:29
流感疫苗2025丨流感高峰殺到全港各區流感針診所名單　8類人士可免費接種
大S猝逝｜徐熙媛日本染流感併發肺炎病逝　中醫師：流感高危族群無分年紀
11:46 2025/02/03
大S猝逝｜徐熙媛日本染流感併發肺炎病逝　中醫師：流感高危族群無分年紀
大S徐熙媛猝逝｜48歲大S徐熙媛猝逝　染流感併發肺炎日本病逝　小S證實死訊
10:35 2025/02/03
大S徐熙媛猝逝｜48歲大S徐熙媛猝逝　染流感併發肺炎日本病逝　小S證實死訊

你可能感興趣

流感疫苗2025丨流感高峰殺到全港各區流感針診所名單　8類人士可免費接種
今日 13:29
流感疫苗2025丨流感高峰殺到全港各區流感針診所名單　8類人士可免費接種
大S猝逝｜徐熙媛日本染流感併發肺炎病逝　中醫師：流感高危族群無分年紀
11:46 2025/02/03
大S猝逝｜徐熙媛日本染流感併發肺炎病逝　中醫師：流感高危族群無分年紀
大S徐熙媛猝逝｜48歲大S徐熙媛猝逝　染流感併發肺炎日本病逝　小S證實死訊
10:35 2025/02/03
大S徐熙媛猝逝｜48歲大S徐熙媛猝逝　染流感併發肺炎日本病逝　小S證實死訊
健康問題 網絡熱話 演員 感冒 發燒 頭痛 傳染病

最高瀏覽

大S離世丨大S經典作《轉角＊遇到愛》 3要角先後離世　男主角羅志祥4字悲痛發聲
大S離世丨大S經典作《轉角＊遇到愛》 3要角先後離世　男主角羅志祥4字悲痛發聲
大S徐熙媛猝逝｜導遊列大S離世時間線　病發至魂斷東京僅5日全家守病榻痛哭
大S徐熙媛猝逝｜導遊列大S離世時間線　病發至魂斷東京僅5日全家守病榻痛哭
徐熙媛大S去世｜徐熙媛自爆曾被批活不過50歲　命理師不幸言中：與具俊曄婚姻最長3年
徐熙媛大S去世｜徐熙媛自爆曾被批活不過50歲　命理師不幸言中：與具俊曄婚姻最長3年
大S離世︱大S染流感遊日本猝逝　「致命行程」曝光！醫生示警1活動加重病情
大S離世︱大S染流感遊日本猝逝　「致命行程」曝光！醫生示警1活動加重病情
大S徐熙媛猝逝｜汪小菲疑早知大S病危　誤闖直播稱「在搶救」前奶奶張蘭秒變凝重
大S徐熙媛猝逝｜汪小菲疑早知大S病危　誤闖直播稱「在搶救」前奶奶張蘭秒變凝重