流感高峰｜演員梁祐誠年初二突病逝年僅27歲　知情者爆：以為普通感冒

▲ 內地演員梁祐誠被爆於年初二（1月30日）病逝。

【梁祐誠／中樞神經感染／感冒】內地男演員梁祐誠近日被爆於年初二（1月30日）突然病逝，年僅27歲。有知情人士指出，他最初以為自己只是普通感冒，不料病情突然迅速惡化，最終獨自一人在醫院離世。

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綜合內地媒體報道，梁祐誠曾在古裝劇《幻樂森林》中飾演徐昊一角，前途本應一片光明，不料近日卻傳出病逝的消息。有知情人士透露，他從年初開始就已感到身體不適，起初頭痛、發燒，以為是普通感冒，然而之後病情卻迅速惡化，甚至出現嘔吐、意識模糊等症狀，到醫院求醫後確診為中樞神經感染，最終於年初二（1月30日）在醫院離世。更令人遺憾的是，當時梁祐誠身邊沒有任何親人在場。

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據報，中樞神經感染80%以上由腸道病毒引起，病毒會侵犯中樞神經系統，繼而引起腦膜炎或腦炎，可能會導致膿毒症、多重器官衰竭等嚴重併發症，死亡率及致殘率極高。

梁祐誠曾參演多部古裝劇集，包括《卿卿我心》、《幻樂森林》、《唐女小菲》和《花倌唐小仙》等。

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預防流感｜預防5大貼士

本港呼吸系統專科醫生吳健聰醫生曾接受訪問表示，無論感染流感病毒、抑或其他傷風病毒，例如腺病毒或絕大部分新冠病毒，皆經由唾沫傳播，並呼籲大家應跟足政府呼籲，接種對應季節性流感疫苗及新冠疫苗，減輕雙重病毒夾擊風險。

若想要預防流感、傷風或新冠等病毒，應注意以下5點：

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