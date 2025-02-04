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女團VIVA︱海兒疑空降取代Macy　VIVA成員力保隊友展現團魂

社會

撰文： 文體藝online

發布時間： 51 分鐘前

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熱門 徐熙媛 汪小菲 保暖大法 超市大搜查 財政預算案2025 五索 升中面試 小一入學 名校專區 會員有獎

音樂女神海兒整蠱VIVA。

【姜咏鑫 / 李晞彤 / 馬思惠 / 張鈊貽 / VIVA / 海兒】姜咏鑫（Ada）李晞彤（Carina）馬思惠（Macy）張鈊貽（Val C）組成的女團VIVA，在上一集網上團綜《VIVA Medium Rare House》講到，成員Macy跟經理人炒大鑊，被霍汶希（Mani）召回公司「照肺」。

於是，節目組順水推舟，遂以事件發酵大整蠱VIVA，跟女高音同門師妹海兒（Hedy）「串謀」，訛稱Hedy將會加入VIVA取代Macy。

女團VIVA︱Macy與經理人霍汶希炒大鑊　疑換海兒頂上做VIVA新成員

女團VIVA網上團綜《VIVA Medium Rare House》。

女團VIVA︱「成員變動」VIVA受衝擊

來到第9集《VIVA Medium Rare House》，起初VIVA還毫不知情教Hedy跳舞、Hedy教VIVA唱歌，大家相處融洽，後來Hedy故作欲言又止地問VIVA最近是否有所變動，又指自己近日突然收到指示，「聽講好似有人唔乖，但我唔知係邊個…… 總之我而家好似要食咗一個位……」

這時VIVA問到：「呢啲內容係咪唔出得街㗎？」節目組佯裝只收到這次是拍攝「Hedy一日限定女團」的內容，隨後5人拍攝ending後，VIVA便回到宿舍。

收到突如其來的「成員變動」消息，VIVA坦言很衝擊，稱「因為原本我哋今日係拍攝同Hedy玩一日，但突然間收到呢個資訊，個感覺好奇怪、好衝擊。可能係佢講嘅一啲嘢，令到我哋知道我哋近排係發生過一啲嘢。」

節目組問到底發生過甚麼事？Val C搶先自首，「我入嚟住頭一個禮拜返咗兩次屋企，有申請嘅。」Macy接着說：「我申請返屋企，但係唔俾我返屋企，我覺得不合乎情理，同我真係住得遠，我申請係想返去拎嘢，但係被駁回，我就好嬲，鬧人嗰個係我。本身我唔係鬧經理人，我鬧嘅嘢係覺得溝通上有不當，同埋當時有啲處理不當。」

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女團VIVA︱展現團隊精神

提到Hedy有可能取代其中一位成員位置，Macy邊喊邊說：「做錯嘢嗰個係我，將件事鬧得最大嗰個係我，所以如果呢個係我應該要負嘅責任，我ok。」問到如果Macy真的被退團會怎樣，Ada跟VALC苦笑道：「咁不如一齊被out啦，咁不如算啦。」

拍攝途中，Hedy突然再次現身宿舍，原來要自爆，稱「我頭先有冇露饀呀？我其實唔係好做到，好難，要特登令一個人痛苦或者擔心。」

經理人指Carina最傷心，因為整個過程都沒有說話，這時Carina終於忍不住爆喊，「我真係好傷心㗎，呢啲嘢唔可以攞嚟玩㗎，大佬……」

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女團VIVA︱Carina有做隊長潛質

網民亦紛紛留言大讚Carina有做隊長潛質，為團隊顧全大局，「真係一個好重情義嘅女仔。」、「佢真係好珍惜組團嘅機會。」、「好努力圍埋大家。」

經過今次大整蠱後，Macy坦言跟團隊、公司及經理人有更好的溝通，稱：「之前可能唔會太直接或者太敢講自己嘅諗法，所以會有誤會，或者溝通上出現咗問題，但經過今次件事，大家有乜嘢問題都會直接講，再睇睇點解決，同埋團隊感情的而且確好咗好多。」

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