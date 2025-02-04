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社區活動｜社企民間高峰會2月辦「深水埗環『埗』跑」　探索深水埗獨特空間及體驗素食文化

社會

發布時間： 2 小時前

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熱門 徐熙媛 汪小菲 保暖大法 超市大搜查 財政預算案2025 五索 升中面試 小一入學 名校專區 會員有獎

由社企民間高峰會主辦，夢創成真及街坊帶路合辦，民政及青年事務局贊助的創新活動「深水埗環 『埗』跑」，將於本月5日、7日及21日舉行，活動旨在透過環「埗」緩跑的方式，讓參加者探索深水埗的獨特空間，同時體驗健康素食文化。

活動將於晚上7時至9時進行，全程約5公里，分別有1小時的跑步和1小時的用餐及討論環節。主辦單位稱，跑手們將沿途經過多種類型的本地小店，從傳統布藝店、隱藏於巷弄的工藝店，到充滿特色的咖啡廳 和餐廳。這些小店不僅是深水埗的文化象徵，也是社區經濟的重要支柱，希望通過這次活動，讓跑手們深入了解店鋪的故事，並與社區建立更深的連結。

  • 5/2 街道及平路為主: 長沙灣道 > 嶺南之 風 > 深旺道 > 長沙灣海濱花園 > CONTRAST。
  • 7/2 街道及平路(部分路段為上落斜): 長沙灣道 > 大埔道 > 呈祥道 > CONTRAST。

主辦單位計劃招募15至20名跑手，每位參加者需支付50港元作為活動費用，費用將用於支持活動的運作和推廣。而除了三天的「跑去食」活動外，參加者也可品嚐由兩間參與餐廳創作，符合素食及運動員需求的健康菜式，建立「素食都可以『有營』！」的觀念。

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