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國家補貼︱港人持回鄉證經「雲閃付」買家電/手機　領取最多享¥2000折扣券【附教學】

休閒消費

撰文： 陳麗薇

發布時間： 1 小時前

最後更新： 1 小時前

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熱門 徐熙媛 汪小菲 保暖大法 超市大搜查 財政預算案2025 五索 升中面試 小一入學 名校專區 會員有獎

國家補貼買家電/手機，即睇如何領取!

【國家補貼/家電/平板】內地商務部推出¥2000折扣券家電/手機補貼，原來港人都有份享用，只需用回鄉證經「雲閃付」就可領取，不過注意的是，領取後72小時一定要用，所以小編建議到達深圳、廣州等地區才按領取，現在附上教學!

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校長專訪︱東區英中聖馬可校長親授面試貼士+育兒心得　校長媽媽教仔重視價值觀

內地商務部近日就推出新一輪《手機、平板、智能手錶（手環）購新補貼實施方案》（國家補貼），鼓勵市民購買手機、智能手錶、家電等，每位消費者可享高達¥2000折扣。

據悉，是次補貼更開放予持有回鄉證之港澳居民，港人可在「雲閃付」中領取「國補」折扣券後，到深圳、廣州等指定電器零售商門市兌換使用。購買單件銷售價格不超過¥6000的三類數碼產品，包括手機、平板或智能手錶，可享產品銷售價格的15％補貼，每件補貼不超過¥500。

除了三類數碼產品的補貼外，冷氣機、雪櫃、電視、微波爐、電飯煲等十二類大型家電更可享有20%的補貼，單筆優惠高達¥2000。為配合補貼方案，內地網購平台淘寶及京東均在首頁特設欄目，在「國家補貼」頁面中選擇廣東或深圳地區後，即可領取，不過，經網購平台領取補貼的話，就必須完成內地身份證的實名認證，方可領券支付。

點擊下圖3類「國家補貼」數碼產品：

點擊圖片放大
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點擊下圖12類「國家補貼」大型家電：

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而持有回鄉證的香港居民，可在2025年1月1日至12月31日期間，透過「雲閃付」手機應用程式，以內地電話號碼及內地銀行卡或信用卡進行登記，並於申請補貼時輸入回鄉證資料，即可領取「國家補貼」優惠券，到深圳、廣州等地區門市使用。

「雲閃付」帳號必需已完成實名登記，需要有齊以下資料註冊帳號

完成「雲閃付」實名登記後，可按以下步驟領取國家補貼

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