  • 15°C
香港時間：202524日 (二) 19:25

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 徐熙媛 汪小菲 保暖大法 超市大搜查 財政預算案2025 五索 升中面試 小一入學 名校專區 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

大S徐熙媛猝逝｜網上瘋傳疑似大S生前醫療紀錄　雙肺全白血氧剩89％拒留醫

都市病

撰文： 黃堯姿

發布時間： 29 分鐘前

分享：

分享：

熱門 徐熙媛 汪小菲 保暖大法 超市大搜查 財政預算案2025 五索 升中面試 小一入學 名校專區 會員有獎

【大S／徐熙媛／流感／時間線】台灣女星徐熙媛（大S）遊日患流感病逝引起軒然大波，消息來得突然，當中由發病到離世僅僅5日時間，死因卻未有定論。網上亦瘋傳多種說法和謠言，極力還原大S染病到病逝的時間線。

最新影片：

Healthy Life
Healthy Life｜蛇年運程2025 十二生肖健康運勢解析：4個生肖多災星恐疾病纏身　命理師傅教化解貼士趨吉避凶

大S徐熙媛猝逝｜網上瘋傳病逝時間線

台灣女星徐熙媛（大S）新年期間於日本旅遊時感染流感併發肺炎病逝，終年48歲。大S病逝消息震驚網民，紛紛猜測為何感染流感後短短5日不治，網民對於其真正死因眾說紛紜，有傳是肺炎或是敗血症等說法。隨後，小紅書上瘋傳很多有關大S病逝前在箱根醫院的醫療記錄，亦有自稱是隨團的導遊爆出大S身體抱恙的時間線。

點擊圖片放大
+10
+9

網民轉述疑似是當地町立醫院急症科紀錄，顯示當時患者（大S）在1月31日經由救護車送往當地醫院治療，指「血氧飽和度已降至89%，肺部出現明顯濕囉音」。經過醫生初步診斷後，指大S堅持出院觀察，當時拒絕留院治療。到2月1日早上10時，該醫院有建議大S轉院到東京綜合醫院就醫，確診患甲型流感，惟大S再次以回程機票已訂為由，拒絕入院治療。當日（1日）下午，大S在前往機場準備返回台灣途中，突然呼吸驟停，情況危殆立刻折返到就近診所搶救，而當時的檢查報告顯示她雙肺已經變白。當晚半夜病情急轉直下，送院搶救延至翌日（2日）病逝。

點擊圖片放大
+4
+3

昨日網上亦有流傳一名自稱是接待大S一家的導遊的聊天記錄截圖，內容講述大S與家人1月29日到日本旅行，而大S帶病出發，抵達日本第一天已經在咳嗽和出現哮喘症狀。她們一家人先到箱根浸溫泉，直到1月31日晚上身體狀況急轉直下，大S被救護車送往當地小型醫院看醫生。翌日（2月1日）再轉院到一間大型醫院，確診是甲型流感。當晚半夜大S情況突然惡化，送往醫院搶救延至2月2日早上7時病逝。

網民對於消息真確性議論紛紛，有人爭議日本未有提供退燒針劑這一點，懷疑有人造謠。亦有人指出上述說法只是口述事件經過，未有正式醫療報告難以定奪真偽。

點擊圖片放大
+5
+4

相關文章：

大S徐熙媛猝逝｜新年遊日流感併發肺炎奪命　醫揭7類年輕人高危【附5招遊日自保術】

大S徐熙媛猝逝｜大S曾為產子歷10日劇痛看淡生死　遺體日本火化後事形式曝光

大S徐熙媛猝逝｜大S具俊曄23年後再續情緣 曾被批無法白頭偕老 活不過50歲一語成讖【附發病→猝逝時間線】

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

相關文章

大S徐熙媛猝逝｜導遊列大S離世時間線　病發至魂斷東京僅5日全家守病榻痛哭
18:51 2025/02/03
大S徐熙媛猝逝｜導遊列大S離世時間線　病發至魂斷東京僅5日全家守病榻痛哭
大S徐熙媛猝逝｜汪小菲疑早知大S病危　誤闖直播稱「在搶救」前奶奶張蘭秒變凝重
今日 10:21
大S徐熙媛猝逝｜汪小菲疑早知大S病危　誤闖直播稱「在搶救」前奶奶張蘭秒變凝重
大S離世︱大S染流感遊日本猝逝　「致命行程」曝光！醫生示警1活動加重病情
今日 12:17
大S離世︱大S染流感遊日本猝逝　「致命行程」曝光！醫生示警1活動加重病情
大S徐熙媛猝逝｜日本流感潮創25年新高確診近千萬　兩縣淪重災區　專家分析2方法自救減重症
今日 12:41
大S徐熙媛猝逝｜日本流感潮創25年新高確診近千萬　兩縣淪重災區　專家分析2方法自救減重症
大S徐熙媛猝逝｜遊客抵埗4日即發高燒「路上全是咳聲」　日本製藥公司宣布停供抗流感藥
今日 17:18
大S徐熙媛猝逝｜遊客抵埗4日即發高燒「路上全是咳聲」　日本製藥公司宣布停供抗流感藥

你可能感興趣

大S徐熙媛猝逝｜導遊列大S離世時間線　病發至魂斷東京僅5日全家守病榻痛哭
18:51 2025/02/03
大S徐熙媛猝逝｜導遊列大S離世時間線　病發至魂斷東京僅5日全家守病榻痛哭
大S徐熙媛猝逝｜汪小菲疑早知大S病危　誤闖直播稱「在搶救」前奶奶張蘭秒變凝重
今日 10:21
大S徐熙媛猝逝｜汪小菲疑早知大S病危　誤闖直播稱「在搶救」前奶奶張蘭秒變凝重
大S離世︱大S染流感遊日本猝逝　「致命行程」曝光！醫生示警1活動加重病情
今日 12:17
大S離世︱大S染流感遊日本猝逝　「致命行程」曝光！醫生示警1活動加重病情
健康問題 健康養生 網絡熱話 徐熙媛 肺炎 流感

最高瀏覽

大S離世丨大S經典作《轉角＊遇到愛》 3要角先後離世　男主角羅志祥4字悲痛發聲
大S離世丨大S經典作《轉角＊遇到愛》 3要角先後離世　男主角羅志祥4字悲痛發聲
大S徐熙媛猝逝｜導遊列大S離世時間線　病發至魂斷東京僅5日全家守病榻痛哭
大S徐熙媛猝逝｜導遊列大S離世時間線　病發至魂斷東京僅5日全家守病榻痛哭
徐熙媛大S去世｜徐熙媛自爆曾被批活不過50歲　命理師不幸言中：與具俊曄婚姻最長3年
徐熙媛大S去世｜徐熙媛自爆曾被批活不過50歲　命理師不幸言中：與具俊曄婚姻最長3年
大S離世︱大S染流感遊日本猝逝　「致命行程」曝光！醫生示警1活動加重病情
大S離世︱大S染流感遊日本猝逝　「致命行程」曝光！醫生示警1活動加重病情
大S徐熙媛猝逝｜汪小菲疑早知大S病危　誤闖直播稱「在搶救」前奶奶張蘭秒變凝重
大S徐熙媛猝逝｜汪小菲疑早知大S病危　誤闖直播稱「在搶救」前奶奶張蘭秒變凝重