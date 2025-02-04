大S徐熙媛猝逝｜網上瘋傳疑似大S生前醫療紀錄　雙肺全白血氧剩89％拒留醫

【大S／徐熙媛／流感／時間線】台灣女星徐熙媛（大S）遊日患流感病逝引起軒然大波，消息來得突然，當中由發病到離世僅僅5日時間，死因卻未有定論。網上亦瘋傳多種說法和謠言，極力還原大S染病到病逝的時間線。

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大S徐熙媛猝逝｜網上瘋傳病逝時間線

台灣女星徐熙媛（大S）新年期間於日本旅遊時感染流感併發肺炎病逝，終年48歲。大S病逝消息震驚網民，紛紛猜測為何感染流感後短短5日不治，網民對於其真正死因眾說紛紜，有傳是肺炎或是敗血症等說法。隨後，小紅書上瘋傳很多有關大S病逝前在箱根醫院的醫療記錄，亦有自稱是隨團的導遊爆出大S身體抱恙的時間線。

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網民轉述疑似是當地町立醫院急症科紀錄，顯示當時患者（大S）在1月31日經由救護車送往當地醫院治療，指「血氧飽和度已降至89%，肺部出現明顯濕囉音」。經過醫生初步診斷後，指大S堅持出院觀察，當時拒絕留院治療。到2月1日早上10時，該醫院有建議大S轉院到東京綜合醫院就醫，確診患甲型流感，惟大S再次以回程機票已訂為由，拒絕入院治療。當日（1日）下午，大S在前往機場準備返回台灣途中，突然呼吸驟停，情況危殆立刻折返到就近診所搶救，而當時的檢查報告顯示她雙肺已經變白。當晚半夜病情急轉直下，送院搶救延至翌日（2日）病逝。

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昨日網上亦有流傳一名自稱是接待大S一家的導遊的聊天記錄截圖，內容講述大S與家人1月29日到日本旅行，而大S帶病出發，抵達日本第一天已經在咳嗽和出現哮喘症狀。她們一家人先到箱根浸溫泉，直到1月31日晚上身體狀況急轉直下，大S被救護車送往當地小型醫院看醫生。翌日（2月1日）再轉院到一間大型醫院，確診是甲型流感。當晚半夜大S情況突然惡化，送往醫院搶救延至2月2日早上7時病逝。

網民對於消息真確性議論紛紛，有人爭議日本未有提供退燒針劑這一點，懷疑有人造謠。亦有人指出上述說法只是口述事件經過，未有正式醫療報告難以定奪真偽。

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