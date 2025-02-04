緬甸詐騙園區｜早前獲救女子從泰國返港　精神和身體狀況良好

▲ 一名在緬甸被禁錮從事非法工作並於日前獲救的香港居民（右一），下在保安局專責小組陪同下返港。（保安局）

被禁錮在緬甸詐騙園區、早前獲救的女子今日（4日）下午啟程返港。保安局表示她精神和身體狀況良好，專責小組亦會繼續跟進其餘9宗求助個案。

泰國傳媒周日（2日）報道，一名31歲持本港護照的女子，從緬甸妙瓦底前往泰國，泰國皇家軍隊及警察接獲通知後，獲泰國駐仰光大使館協助，並與克倫軍作出協調，成功救回該名31歲女子，並於周日返回泰國。

保安局今日表示，該女子下午在保安局專責小組陪同下，啓程由泰國返回香港。專責小組日前確認該名港人在緬甸獲救並安全抵達泰國後，今日上午在曼谷與她見面，樂見她精神和身體狀況良好，該名港人亦感謝專責小組積極與泰國當局相關單位協調聯絡，以及各方協助，讓她能於獲救後短時間內回港，盡早與家人團聚。

保安局感謝外交部駐港特派員公署、中國駐緬甸大使館、中國駐泰國大使館、中國駐清邁總領事館、緬甸駐香港總領事館、泰國駐香港總領事館、香港駐曼谷經貿辦及泰國有關當局等多方的支援與協助。

今次是近日第3宗被誘騙到園區的港人回港個案，專責小組正繼續跟進其餘9宗求助個案。

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