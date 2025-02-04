大S徐熙媛去世｜汪小菲淋雨半小時行返家　對大S未能忘情：老婆我好想你

▲ 汪小菲淋雨半小時行返家，未能忘情：老婆我好想你，網民反應兩極。

【大S / 徐熙媛 / 汪小菲】大S徐熙媛猝逝，原在泰國與現任妻子Mandy度假的前夫汪小菲昨日（3日）緊急飛往台灣。到達桃園機場面對媒體時，他面容憔悴，雙眼紅腫。隨後，有人遇見汪小菲在台灣街頭淋雨半小時才返回家中。

今日（2月4日）中午，汪小菲在1條與兩人早前共同錄製的綜藝節目相關影片下留言懷念大S：「死的人應該是我」、「老婆，我好想你」。網民對汪小菲緬懷前妻的種種行為反應兩極。

大S徐熙媛過世丨大S前夫汪小菲抵達台灣 雙眼紅腫合十拜託傳媒：求你們多說她一些好話

大S徐熙媛去世｜汪小菲台灣街頭淋雨半小時

大S前夫汪小菲原本與現任妻子Mandy於泰國度假，大S猝逝後，2人昨日緊急飛往台灣，他面色憔悴，眼睛紅腫，與其同班機的網民爆料稱其在飛機上痛哭。

隨後，他被拍到獨自在街頭淋雨半小時後返回住所，面對記者提問他保持沉默，並向記者深深鞠躬。

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大S徐熙媛去世｜汪小菲留言：老婆，我好想你

今日中午，有網民發現汪小菲在1條有關兩人早前共同錄製的綜藝片段下留言，稱大S為「老婆」：「死的人應該是我」、「老婆，我好想你」；隨後，他將第2條留言刪除重發「我好想你」。

大S徐熙媛去世｜網民反應兩極

網民對汪小菲的種種行為反應兩極，部分人為此感動，認為他仍然愛大S，「真的是造化弄人」、「汪小菲本人回覆我直接看哭了」、「我知道他很愛」、「再深情也是物是人非」、「他倆像互相慪氣」。

事實上，早前大S與汪小菲離婚時，兩人勢如水火，甚至對簿公堂，大S亦直言汪小菲婚內出軌，故更多網民認為汪小菲現在的所作所為「表演痕跡過重」，亦不尊重現任妻子，「別演戲了」、「裝甚麼深情？」、「如果真的愛她就不會出軌那麼多女人」、「發想念前妻把現妻放哪裡」。

▲ 今日（4日）中午，汪小菲給與大S有關短片留言。（取自抖音）

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