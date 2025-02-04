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財政預算案2025｜稅務學會倡探討擴闊稅基　為國際演藝人員來港演出提供稅務優惠

政治

撰文： 區綽彥

發布時間： 1 小時前

最後更新： 55 分鐘前

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熱門 徐熙媛 汪小菲 保暖大法 超市大搜查 財政預算案2025 五索 升中面試 小一入學 名校專區 會員有獎

香港稅務學會建議，將薪俸稅最高邊際稅率由17%降至16%。(香港稅務學會fb圖片)

【財政預算案2025 / 稅務學會 / 稅務優惠】新一份財政預算案本月公布，香港稅務學會建議，全面檢討稅務條例，檢視現有稅務優惠措施的有效性；探討擴闊稅基；為國際演藝人員及運動員來港演出提供稅務優惠。

稅務學會提出多項建議，包括將薪俸稅最高邊際稅率由17%降至16%，以協助中層人士；並針對超高收入人士，將適用於入息剩額達五百萬港元以上的標準稅率由16%升至17%。又建議當局豁免首次置業印花稅，條件是該物業市值不高於650萬元，置業者要連續居住3年。

為吸引國際歌手來港舉辦演唱會及國際運動員參與本地體育活動，稅務學會建議，將非香港稅收居民演藝人員及運動員的稅率降低 50%，並在沒有提交收據以確定實際支出的情況下，將支出扣除額從收入總額的三分一增加至三分二。

石詠文：暫時未必是合適時機開徵銷售稅

稅務學會指出，本港已數十年沒有全面檢討稅務條例，是時候全面檢視，以確保條例能適切應用於新營商模式並提供清晰及明確的稅務指引，以吸引海外和内地企業來港經營，並定期檢視現有稅務優惠措施的成效。

學會又指出，狹窄稅基長期是本港現行稅制的顯著特徵，認為在推動經濟發展以增加政府收入同時，當局應探討擴闊稅基，並減低香港財政收入的波動性。不過，該會會長石詠文認為，以香港經濟情況和不確定性而言，暫時未必是合適時機開徵銷售稅。

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