流感高峰旅遊︱感冒不要搭飛機　機師揭恐怖後果：最好取消行程【附5招搭飛機防疫措施】

▲ 機師提醒感冒不要搭飛機，專家教5招搭飛機防疫措施。

【流感高峰期/感冒/日本流感疫情】台灣女星大S徐熙媛在日本旅遊期間患上流感併發肺炎逝世，終年48歲。有指大S出發前已有感冒、哮喘症狀，抵達日本後病情急轉直下。有外國機師早前在TikTok拍片，提醒出現感冒症狀時不要搭飛機，否則會增加播毒風險，甚至有更嚴重後果。

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流感高峰旅遊︱機師籲感冒不要搭飛機

據英國《每日快報》（Daily Express）報道，哥倫比亞航空機師加西亞（Jaimes García）在TikTok分享影片，提醒大家如出現感冒症狀，最好不要搭飛機。他解釋，感冒會導致耳咽管發炎，無法平衡壓力，令耳朵疼痛，甚至造成耳氣壓傷（Barotrauma），嚴重可致耳膜破裂。

流感高峰旅遊︱嚴重可致耳氣壓傷、聽力喪失

報道指出，耳氣壓傷常見於飛行或潛水等活動，因為中耳與外部環境的壓力不均，導致耳膜受壓所致。症狀包括疼痛不適，聽力模糊或減弱。一旦耳膜破裂，會甚至會出現聽力突然喪失、耳鳴或耳朵流膿。

加西亞建議，如果遊客出現身體不適症狀，建議最好取消行程，如果無法避免乘搭飛機，建議服用一些針對耳鼻喉的治療藥物、嚼口香糖並做運動，以舒緩耳朵不適症狀。

流感高峰旅遊︱醫生教5招搭飛機防疫措施

踏入冬季流感高峰期，日本、韓國、台灣疫情升溫，孩子需乘坐長途機，在機艙密閉空間存有一定風險，有機會易受到病菌病毒感染，兒科專科醫生張傑曾接受TOPick訪問，建議爸媽可以做以下措施來保護孩子，預防染上流感、新冠肺炎等傳染病。

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流感高峰旅遊︱醫生推介遊日必帶7大防疫物品

小朋友是染病的高危群組，一家人旅行要有備無患，前台大醫院感染科醫師孔祥琪分享親身經驗，推介去日本旅遊必帶的7款防疫物品，各位家長記得參考！點擊圖片放大看詳情：

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