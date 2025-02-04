  • 15°C
香港時間：202524日 (二) 21:04

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 徐熙媛 汪小菲 保暖大法 超市大搜查 財政預算案2025 五索 升中面試 小一入學 名校專區 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

演唱會經濟｜ComplexCon 香港2025　Metro Boomin及ZICO任領銜表演嘉賓　預計吸3萬訪客

社會

發布時間： 1 小時前

分享：

分享：

熱門 徐熙媛 汪小菲 保暖大法 超市大搜查 財政預算案2025 五索 升中面試 小一入學 名校專區 會員有獎

演唱會經濟成為近期的熱話，雲集頂尖音樂人的ComplexCon 香港 2025，宣布Complex Live! 的表演陣容，由殿堂級音樂製作人 Metro Boomin 及韓國音樂鬼才 ZICO 擔任領銜表演嘉賓，預計可吸引超過3萬名來自世界各地的潮流愛好者到訪。

香港出口｜2024年出口升8.7%　今年變數增須加快轉型兼開拓新市場

ComplexCon 香港 2025將在3月21至23一連三日舉行，今年更擴大規模，將於亞洲國際博覽館 3、6、8、及 10 號展館舉辦潮流市集，並於 Arena 舉行 Complex Live! 演唱會。

除了殿堂級音樂製作人 Metro Boomin 及韓國音樂鬼才 ZICO 擔任領銜表演嘉賓，更有美國饒舌團體 Migos 的創始成員 Quavo、韓國饒舌歌手 B.I 和 CHANGMO、大中華地區嘻哈代表、來自成都的饒舌團體 Digi Ghetto，加上廣東話 Hip Hop OG 歐陽靖 MC Jin 和香港新晉音樂人 JACE ，以及韓國製作人 Lil Moshpit 和 饒舌歌手 SIK-K，日本饒舌歌手 ¥ellow Bucks 及 人氣模特兒及兼 DJ Shuzo。

點擊圖片放大
+4
+3

ComplexCon 香港獲香港特別行政區政府「文化藝術盛事基金」鼎力支持，將於 2025 年 3 月 21 至23 日期間登陸亞洲國際博覽館，為「香港藝術月」打響頭炮。

ComplexCon 門票資訊概覽
ComplexCon 香港設有多種單日門票及套票組合，單日潮流市集門票定價為港幣$388，潮流市集連 Complex Live! 演唱會門票由港幣 $988 至 $1,788，另外還有 $4,988 VIP 套票，套票包含 3 天完整體驗、優先入場、限定獨家商品等額外福利。

滙豐信用卡及滙豐 Mastercard 扣賬卡持卡人更可享獨家優先購買「HK$1,788 門票」、「HK$1,388 門票」及「HK$988 門票」。

發售日期及售票平台
• 滙豐信用卡及滙豐 Mastercard 扣賬卡獨家優先訂票： 2025 年 2 月 10 日下午 4 時至 2 月 11日晚上 11 時 59 分於 Cityline 優先開售。先到先得，售完即止。
• 公開發售：2月12日下午4 時於Cityline、Trip.com、貓眼、攜程發售

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享營商Tips。

ET贏商有計
ET贏商有計｜經濟起伏品牌宣傳更謹慎 德高貝登緊抱科技及數據
亞洲國際博覽館 DJ 演唱會 表演 文娛藝術 亞洲 演唱會

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

大S離世丨大S經典作《轉角＊遇到愛》 3要角先後離世　男主角羅志祥4字悲痛發聲
大S離世丨大S經典作《轉角＊遇到愛》 3要角先後離世　男主角羅志祥4字悲痛發聲
大S徐熙媛猝逝｜導遊列大S離世時間線　病發至魂斷東京僅5日全家守病榻痛哭
大S徐熙媛猝逝｜導遊列大S離世時間線　病發至魂斷東京僅5日全家守病榻痛哭
徐熙媛大S去世｜徐熙媛自爆曾被批活不過50歲　命理師不幸言中：與具俊曄婚姻最長3年
徐熙媛大S去世｜徐熙媛自爆曾被批活不過50歲　命理師不幸言中：與具俊曄婚姻最長3年
大S離世︱大S染流感遊日本猝逝　「致命行程」曝光！醫生示警1活動加重病情
大S離世︱大S染流感遊日本猝逝　「致命行程」曝光！醫生示警1活動加重病情
大S徐熙媛猝逝｜汪小菲疑早知大S病危　誤闖直播稱「在搶救」前奶奶張蘭秒變凝重
大S徐熙媛猝逝｜汪小菲疑早知大S病危　誤闖直播稱「在搶救」前奶奶張蘭秒變凝重