演唱會經濟｜ComplexCon 香港2025　Metro Boomin及ZICO任領銜表演嘉賓　預計吸3萬訪客

演唱會經濟成為近期的熱話，雲集頂尖音樂人的ComplexCon 香港 2025，宣布Complex Live! 的表演陣容，由殿堂級音樂製作人 Metro Boomin 及韓國音樂鬼才 ZICO 擔任領銜表演嘉賓，預計可吸引超過3萬名來自世界各地的潮流愛好者到訪。



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ComplexCon 香港 2025將在3月21至23一連三日舉行，今年更擴大規模，將於亞洲國際博覽館 3、6、8、及 10 號展館舉辦潮流市集，並於 Arena 舉行 Complex Live! 演唱會。



除了殿堂級音樂製作人 Metro Boomin 及韓國音樂鬼才 ZICO 擔任領銜表演嘉賓，更有美國饒舌團體 Migos 的創始成員 Quavo、韓國饒舌歌手 B.I 和 CHANGMO、大中華地區嘻哈代表、來自成都的饒舌團體 Digi Ghetto，加上廣東話 Hip Hop OG 歐陽靖 MC Jin 和香港新晉音樂人 JACE ，以及韓國製作人 Lil Moshpit 和 饒舌歌手 SIK-K，日本饒舌歌手 ¥ellow Bucks 及 人氣模特兒及兼 DJ Shuzo。

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ComplexCon 香港獲香港特別行政區政府「文化藝術盛事基金」鼎力支持，將於 2025 年 3 月 21 至23 日期間登陸亞洲國際博覽館，為「香港藝術月」打響頭炮。



ComplexCon 門票資訊概覽

ComplexCon 香港設有多種單日門票及套票組合，單日潮流市集門票定價為港幣$388，潮流市集連 Complex Live! 演唱會門票由港幣 $988 至 $1,788，另外還有 $4,988 VIP 套票，套票包含 3 天完整體驗、優先入場、限定獨家商品等額外福利。



滙豐信用卡及滙豐 Mastercard 扣賬卡持卡人更可享獨家優先購買「HK$1,788 門票」、「HK$1,388 門票」及「HK$988 門票」。



發售日期及售票平台

• 滙豐信用卡及滙豐 Mastercard 扣賬卡獨家優先訂票： 2025 年 2 月 10 日下午 4 時至 2 月 11日晚上 11 時 59 分於 Cityline 優先開售。先到先得，售完即止。

• 公開發售：2月12日下午4 時於Cityline、Trip.com、貓眼、攜程發售



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