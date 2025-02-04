徐熙媛大S去世｜徐熙媛高中學生照及試卷曝光　大S獲老師讚清純甜美前途無限

▲ 徐熙媛（大S）的高中學生照及試卷曝光！曾任教大S的高中老師盛讚大S年少時長得清純甜美，前途無限。

【徐熙媛學歷/高中/中學/大S去世/大S逝世/小S徐熙娣】大S徐熙媛的高中青澀照曝光！大S高中時曾考上國光藝校，第二年因不滿學校如軍訓式教育，因而退學。國光兼課老師林世仁於Facebook發文悼念，翻出當年大S學生照和試卷，大讚她清純甜美前途無限。

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徐熙媛大S去世｜大S試卷寫上她的最愛

近日，台灣作家林世仁於FB發長文，得悉大S離去深感惋惜，寫道︰「48歲，風華還正茂呢！怎麼出遊日本，就被流感瞬間帶離了人世？」並翻出當年大S青澀學生照及試卷。第一張是中西戲劇史期末考題，大S在卷上寫下「老師您好」。

第二張試卷上寫下了一句日文，林世仁表示︰「我到現在也不知道那日文寫是甚麼？」，網民分別解答應該是「拓哉」的名字，看來高中時候已經很迷日本偶像木村拓哉！第三張試卷大S在答題後寫下︰「P.S 我盡力了！」而林世仁亦在相下留言︰「熙媛，妳已盡力活出了人生，好好休息，天上平安！」令人哀傷悲痛。

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徐熙媛大S去世｜老師形容為清純小女孩

林世仁回想起1993年，曾於國光藝校兼課，那年剛巧任教大S「中西戲劇史」和「劇本選讀」老師，每週兩堂課。他憶述︰「面朝台下，大S坐在左前方、走道邊，一個甜甜靜靜的清純女孩（跟稍後的S.O.S不太一樣啊）課堂上來去匆匆，不曾特別交流，只記得她給我看過小時候拍的廣告，是嬰兒用品之類的吧？小小小的熙媛，那標準長相仍然一眼可辨。」

林世仁記得在某堂課上，大S突然指向窗外，驚呼道：「老師，你看！」他轉過頭，看到窗外一大片蒲公英在風中翻飛，宛如電影中的畫面。那時候，他多想讓全班同學一起欣賞這美麗的瞬間，卻只能默默轉回課堂上。那一刻，他的心中浮現出桑塔耶的名言：「我和春天有個約會。」

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徐熙媛大S去世｜才華與魅力前途無限

大S在學期末考慮轉學去華崗藝校，林世仁特別叮囑她要加強中國戲曲史的學習才能考好，但他卻忘了，大S本身的才華與魅力，早已足夠讓她在舞台上大放異彩︰「嘿，真是太笨了啊我！她只要往前一亮相，自然就高分錄取了啊！」學期結束時，大S特地留到最後想與老師單獨合影，那一刻，讓林世仁感受到她對我的重視，讓他倍感珍惜。

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徐熙媛大S去世｜大S是敢愛敢恨的女孩

多年後，林世仁在台北街頭偶然遇見大S微笑著向他招手，看到身穿短熱褲的她，林世仁像老古董似的不知說了什麼！笑容中帶著一絲調皮，回應林世仁說：「老師，這已經很保守了啦！」她的蛻變讓林世仁驚訝，但他知道，大S依然是那個敢愛敢恨的女孩。

大S慢慢成為了大家心中的大明星，綻放出耀眼的光芒。林世仁表示每當在螢幕上看到她，心中總會浮現出那個甜靜的高中小女生，即使偶爾聽到一些衝擊性的消息，他仍然默默祝福大S，為她的勇敢與堅持感到驕傲。

看報道中的回顧，林世仁再次看到那個敢愛敢恨、全心投入的奇女子。她的生命早已超越了常人的框架，展現出無比的堅毅與努力。大S曾經豁達地說過：「人哪，永遠不知道什麼時候會掛掉，所以我再也不懼怕死亡這件事，完全不怕。」

如今，無懼的女孩已經勇敢走完了人生旅程。林世仁傷痛表示只能翻找出舊時的回憶，凝視著照片中永遠青春的小女孩，輕聲道一句：「熙媛，天上平安！」

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徐熙媛大S去世｜年紀輕輕已能下定決心

大S當年考上了國光藝校，第二年，因為不滿學校如軍訓式教育，而決定退學，小小年紀的已能果斷重考。1994年，大S和小S一起去華崗藝校讀高一，其後獲製作人陳國欽看中了簽下大小S，並以女團「ASOS」出道，兩姊妹與當時同讀華岡藝校的吳佩慈、阿雅自此成為好友，其後又結識了范瑋琪、范曉萱、Makiyo，而組成「七仙女」，七人雖然個性不一樣、路線也不同，但感情多年來都相當好，還曾相約無論誰做了媽媽，其他姐妹將自動升級為「乾媽」。

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