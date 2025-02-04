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流感高峰外遊藥物懶人包丨本港醫生介紹自家「旅行藥箱」清單　強調外遊攜帶基本成藥非常重要　

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發布時間： 13 分鐘前

最後更新： 13 分鐘前

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熱門 徐熙媛 汪小菲 保暖大法 超市大搜查 財政預算案2025 五索 升中面試 小一入學 名校專區 會員有獎

本港醫生介紹自家「旅行藥箱」清單。

【大S / 徐熙媛 / 大S逝世/ 小S / 徐熙娣】台灣女星徐熙媛（大S）與家人在日本旅遊期間因流感併發肺炎不幸逝世。臨床腫瘤科專科醫生、註冊中醫蘇子謙昨（4日）在社交平台發文指，人在外地旅行時若感冒或身體不適，尋找醫生或較麻煩，甚至不知道該找什麼類型的醫生，故隨身攜帶一些基本的成藥非常重要，他亦介紹自己的「旅行藥箱」供大家參考。

  • 西藥：

1. 退燒止痛藥：例如Panadol，又或者可以帶一些退高燒藥，亦即係消炎止痛藥（NSAID類別），對因感冒引起的發燒或頭痛非常有幫助。

2. 抗組織胺類藥物：這類藥物能緩解因過敏或感冒引起的症狀，例如流鼻涕、鼻塞或皮膚癢等，也可用於食物過敏引起的不適。

3. 止瀉止嘔藥：萬一發生食物中毒，這類藥物能有效緩解症狀，例如腹瀉或嘔吐。

4. 電解質粉：如果出現腹瀉或嘔吐，導致無法進食，可以用電解質粉補充身體所需的水分和礦物質。

  • 中成藥部分

1. 葛根湯：適合治療風寒感冒，症狀包括怕冷、頸部僵硬、疲倦、背痛等。它的效果顯著，通常服用一至兩包即可有效改善症狀，但需注意，若喉嚨非常痛時，葛根湯並不適合，因為其中的麻黃和薑可能加劇喉嚨的不適。

2. 銀翹散：適合治療風熱感冒，症狀包括發燒、喉嚨劇痛，如刀割般的疼痛、身體發熱等

3. 藿香正氣散：適合因腸胃炎或食物中毒引起的感冒症狀，例如腹瀉、腹痛、嘔吐等，若感冒伴隨腸胃不適，服用藿香正氣散通常能迅速緩解。

4. 止嗽散：若感冒後出現喉嚨痕癢或輕微喉痛，而且伴隨乾咳或喉嚨不適，可以使用止嗽散。這種中藥具有止咳潤喉的作用，對於咳嗽較輕的情況有良好的舒緩效果，適合隨身攜帶以備不時之需。

蘇子謙亦提醒，如果感冒出現喉嚨痛或咳嗽，建議避免進食冰冷食物或飲料，例如雪糕或冷飲；而攜帶藥物時要注意各地的入境規定，提前查明相關規矩，亦強調以上建議僅適用於輕症的應對方法。若症狀嚴重，應立即返港求醫或在當地尋求合適的醫生診治。

（資料圖片）

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