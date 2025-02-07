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大S流感猝逝｜外遊帶抗病毒特效藥傍身？　醫生警示2種情形：千萬不要

健康資訊

撰文： 黃堯姿

發布時間： 1 小時前

最後更新： 1 小時前

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熱門 徐熙媛 汪小菲 保暖大法 超市大搜查 財政預算案2025 五索 升中面試 小一入學 名校專區 會員有獎

【流感／大S病逝／日本／防疫】女星徐熙媛（大S）日前在日本患流感病逝，終年48歲。不少人計劃外遊前，都擔心會否在外地感染流感，故有意帶備特效藥傍身。但有醫生就不建議囤積特效藥「看門口」，強調濫用特效藥不僅可致抗藥性出現，也排擠了真正需要救命藥物的病人。

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預防流感｜醫生：無須購買特敏福「看門口」

台灣內分泌新陳代謝專科醫生蔡明劼在其Facebook專頁發文，分享最近有病人查詢關於自購流感特效藥帶去旅行的問題。他指出，市面上常見且市民可以自行購買的流感特效藥有特敏福（Tamiflu），它的作用在於抑制流感病毒的神經胺酸酶，阻止病毒複製，無法完全阻止感染，但可減輕症狀和加速康復。只要在發病48小時內服用，可縮短病程1至2天，並降低併發症風險，常見副作用有噁心、嘔吐，偶爾可能出現神經精神症狀，例如幻覺、行為異常。

蔡明劼引述一項刊登於醫學期刊《刺胳針》的研究報告，透過研究分析近30,000名在2009年流感大流行期間的H1N1病人，發現流感住院病人服用抗病毒藥劑能減少25%的死亡率，且住院病患發病兩天內服用可降低50%死亡率。

但他強調上述研究針對「住院病人」，指出如果因為流感重症住院的病人，一般來說醫院會提供抗病毒藥物，故此病人無須自行購買如病情屬於輕症，更無須一定要吃特效藥

預防流感｜無須囤積特效藥 宜盡快接種疫苗

他重申，流感特效藥並非靈丹妙藥，就算服藥後只能夠縮短病程1至2天和降低重症風險。如果要有效預防流感，最好的方法是接種疫苗，能夠降低重症風險達75%。而且平日要保持個人衛生，如戴口罩、勤洗手、少去人多擁擠的地方，減低感染機率。

日本流感｜外遊免疫3大自保法

至於去旅行如何可以保障自己免受病毒感染？感染及傳染病科專科醫生連慰慈接受TOPick訪問時教3大自保法：

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預防流感｜預防5大貼士

本港呼吸系統專科醫生吳健聰醫生曾接受訪問表示，無論感染流感病毒、抑或其他傷風病毒，例如腺病毒或絕大部分新冠病毒，皆經由唾沫傳播，並呼籲大家應跟足政府呼籲，接種對應季節性流感疫苗及新冠疫苗，減輕雙重病毒夾擊風險。

若想要預防流感、傷風或新冠等病毒，應注意以下5點：

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預防流感｜醫生處方特效藥 減少重症發生

本港家庭醫生林永和醫生接受訪問時曾指出，本港每年流感可致數百人死亡，當中以患有慢性疾病人士或長者居多，亦會有兒童染病過身的病例，但佔少數。若不慎患上流感，醫生一般會因應病情處方特效藥或其他抗病毒藥物，如特敏福或其他新型強效藥物。使用特效藥能夠縮短病情降低併發症出現，減少重症發生。此外，他亦提醒病人應該留在家多休息和喝水，避免外出將病毒在社區散播。

而最有效預防感染的方法是透過恆常接種流感疫苗，建議以下4類高危人士宜儘早接種：

  • 年滿6個月以上幼童
  • 經常接觸病毒人士
  • 長期照顧老少
  • 自身免疫力弱

預防流感｜8大高危人士容易感染流感

若衛生意識不足，容易感染病毒，如兒童、長者等屬於高危族群。此外，若經常身處於高風險環境工作，如院舍職員、醫護人員等，同樣需要做好個人衛生，避免生病：

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預防流感｜防流感3招+增強免疫力4大飲食原則

林永和醫生指出，接種疫苗後若不幸感染病毒，病情會較輕微，相比起未接種疫苗人士，前者出現併發症或重症入院，甚至死亡的風險會相對降低。除了接種疫苗，林永和醫生再三強調，預防流感最重要從個人衛生做起，保持環境衛生。他指出，新冠疫情過後社會復常，不少人開始鬆懈，故此提醒大眾基本防流感3招：

  • 乘搭交通工具戴上口罩
  • 勤洗手或用酒精搓手液
  • 家人患病宜戴口罩避免交叉感染

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