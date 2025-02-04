  • 15°C
香港時間：202524日 (二) 21:04

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 徐熙媛 汪小菲 保暖大法 超市大搜查 財政預算案2025 五索 升中面試 小一入學 名校專區 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

認知障礙症｜科大揭東亞人特定基因變異頻率高168倍　葉玉如：展現藥物開發潛力

社會

發布時間： 1 小時前

最後更新： 1 小時前

分享：

分享：

熱門 徐熙媛 汪小菲 保暖大法 超市大搜查 財政預算案2025 五索 升中面試 小一入學 名校專區 會員有獎

科大校長葉玉如（前排中）領導的團隊，發現了一種基因變異在東亞人中出現的機會較高，對阿茲海默症具有保護作用。（科大提供）

阿茲海默症是常見的認知障礙症，科技大學率領一項國際研究發現，一種對阿茲海默症具有保護作用的基因變異，在東亞人群中的出現頻率是歐洲人的168倍，科大校長葉玉如稱研究展現了在新藥開發中的潛力。

阿茲海默症影響全球逾5000萬人，惟該病致病機制複雜，用於藥物開發的有效靶點也很少，故有效治療方法仍然有限。

科大團隊運用阿茲海默症神經影像行動計劃等國際公開數據，針對包括中國人和日本人的東亞人群，以及歐洲人群進行全面基因關聯分析。研究發現，在具備保護作用的SORL1基因的變異中，「Hap_A」基因變異可以令個體具較高的認知功能，腦退化程度較低，亦可減輕阿茲海默症帶來的認知功能下降，而在東亞人群有較高機會出現「Hap_A」基因變異，相比歐洲人，出現的機率高168倍。研究結果亦表明，不同族群中均擁有對阿茲海默症具保護作用的基因變異。

點擊圖片放大

研究又發現，阿茲海默症的保護性基因變異與SORL1水平增加有關，或有助調節與免疫及神經功能相關的生物通路，團隊亦發現一種特定的編碼變異，可調節特定的SORL1蛋白異構體的表達和功能。

研究團隊由科大校長葉玉如領導，聯同倫敦大學學院教授John Hardy、新潟大學教授宮下哲典和中國科學院深圳先進技術研究院研究員陳宇，以及威爾斯親王醫院、伊利沙伯醫院的臨床醫生等合作進行，結果已在國際科學期刊Alzheimer’s & Dementia: The Journal of the Alzheimer’s Association，和關注阿茲海默症研究的學術交流平台Alzforum發表。

科大表示，過往對SORL1基因變異如何影響東亞人群的研究有限，葉玉如表示，研究有助學術界進一步了解SORL1基因在阿茲海默症發病機制中的作用，並展現了在新藥開發中的潛力。

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

相關文章

阿茲海默症｜都大研究以小份子阻截阿茲海默症致病蛋白　正進行基因序列及動物實驗
17:22 2024/08/13
阿茲海默症｜都大研究以小份子阻截阿茲海默症致病蛋白　正進行基因序列及動物實驗
人口老化｜ 本港人口老化料阿茲海默症增　清除類澱粉蛋白　減緩病情惡化
10:34 2024/08/16
人口老化｜ 本港人口老化料阿茲海默症增　清除類澱粉蛋白　減緩病情惡化
阿茲海默症｜抽血檢測預知患病風險 50歲起應做認知障礙檢測
17:00 2024/09/27
阿茲海默症｜抽血檢測預知患病風險 50歲起應做認知障礙檢測

你可能感興趣

阿茲海默症｜都大研究以小份子阻截阿茲海默症致病蛋白　正進行基因序列及動物實驗
17:22 2024/08/13
阿茲海默症｜都大研究以小份子阻截阿茲海默症致病蛋白　正進行基因序列及動物實驗
人口老化｜ 本港人口老化料阿茲海默症增　清除類澱粉蛋白　減緩病情惡化
10:34 2024/08/16
人口老化｜ 本港人口老化料阿茲海默症增　清除類澱粉蛋白　減緩病情惡化
阿茲海默症｜抽血檢測預知患病風險 50歲起應做認知障礙檢測
17:00 2024/09/27
阿茲海默症｜抽血檢測預知患病風險 50歲起應做認知障礙檢測
葉玉如 大學 腦退化

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

大S離世丨大S經典作《轉角＊遇到愛》 3要角先後離世　男主角羅志祥4字悲痛發聲
大S離世丨大S經典作《轉角＊遇到愛》 3要角先後離世　男主角羅志祥4字悲痛發聲
大S徐熙媛猝逝｜導遊列大S離世時間線　病發至魂斷東京僅5日全家守病榻痛哭
大S徐熙媛猝逝｜導遊列大S離世時間線　病發至魂斷東京僅5日全家守病榻痛哭
徐熙媛大S去世｜徐熙媛自爆曾被批活不過50歲　命理師不幸言中：與具俊曄婚姻最長3年
徐熙媛大S去世｜徐熙媛自爆曾被批活不過50歲　命理師不幸言中：與具俊曄婚姻最長3年
大S離世︱大S染流感遊日本猝逝　「致命行程」曝光！醫生示警1活動加重病情
大S離世︱大S染流感遊日本猝逝　「致命行程」曝光！醫生示警1活動加重病情
大S徐熙媛猝逝｜汪小菲疑早知大S病危　誤闖直播稱「在搶救」前奶奶張蘭秒變凝重
大S徐熙媛猝逝｜汪小菲疑早知大S病危　誤闖直播稱「在搶救」前奶奶張蘭秒變凝重