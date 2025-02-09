危險行為｜一家人硬上小巴企車尾　司機無視照常行駛惹爭議

▲ 一家人硬上小巴企車尾，司機無視照常行駛惹爭議 ，《道路交通規例》罰$XXXX及監禁。

小巴有座位限制，超載可能會對其他乘客及司機的安全造成威脅！

近日，有網民在Facebook「突發事故爆料」群組發帖，指有一家人在明知小巴座位不足的情況下硬上車，一眾乘客及司機勸阻無果後，便照常行駛。惟此事引起網民熱議，直斥幾人「罔顧他人安全」，亦認為司機不應該開車。

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危險行為｜硬上巴士企車尾

據樓主描述，當日她於西九龍乘搭小巴，一家老少明知小巴位置不夠仍要登車，她見狀連忙勸阻並試圖截停眾人，但於事無補，其他乘客及司機亦紛紛出言制止，但都無法阻止，司機見勸說無果後，竟選擇照常開車。幾人站在車廂靠後位置，樓主揶揄稱這是「小巴企位」，並怒斥該行為「好癲」。

▲ 有一家人明知小巴座位不足仍硬登車。（取自Facebook「突發事故爆料」群組）

危險行為｜網民怒斥違規乘客及司機

此事引起網民眾怒，紛紛指責涉事一家人，同時，亦認為司機照常開車行為不負責任，「小巴司機超載係犯法，車上乘客都有危險，應該報警處理」、「司機責任最大」、「正常唔可以照開車」、「佢哋塊臉皮成尺厚，有問題嘅係佢哋」、「干擾交通工具」。

▲ 小巴超載或面臨最高1萬元罰款及6個月監禁。（資料圖片）

危險行為｜超載最高可罰1萬元及監禁6個月

根據《道路交通(交通管制)規例》(第374G章)第53(3)條，在道路上的車輛的司機所運載的乘客，人數不得超過該車輛的登記文件所指明的數目，如有違反，即屬犯罪，如屬首次被定罪，可處罰款5,000元及監禁3個月，如屬第二次被定罪或隨後再次被定罪，可處罰款1萬元及監禁6個月。

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