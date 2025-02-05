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財政預算案2025｜G19促削政府部門經常開支　2年內最少減5%

政治

撰文： 林曉君

發布時間： 1 小時前

最後更新： 1 小時前

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熱門 徐熙媛 汪小菲 保暖大法 超市大搜查 財政預算案2025 五索 升中面試 小一入學 名校專區 會員有獎

G19今日向財爺提交財案建議書。

【財政預算案/ 立法會/ 2元乘車優惠】立法會「G19」18位議員今日向財政司司長陳茂波提交財政預算案建議，提出8項共同倡議，包括進一步削減部門經常開支幅度，目標2年內最少減5%。據知，有成員一度提議分期大削15%，現時為折中方案。

財政預算案2025｜削經常開支 有議員促分期減15%

G19又促政府全面檢視各公營、法定、資助機構及基金的收支和績效，包括人手及薪酬架構、取消過時服務、合併重疊機構、回撥過剩儲備等。

科技創新界議員邱達根建議政府，制訂全方位改革方案以控制經常開支，包括外聘專業顧問，全面檢視及評估加強人工智能應用對政府各部門運作和人手的影響，有需要時應進行部門架構重組和精簡人員編制。

2元乘車優惠｜多位議員倡限次數或設補貼上限

個別議員亦就2元乘車優惠提出調整建議，其中，本身是行會成員的保險界議員陳健波建議政府，收集並深入分析樂遊悠咭使用數據，考慮限制每月使用優惠的次數或設定每程補貼上限，甚至為每年的補貼總額設上限，有效控制財政支出。科技創新界議員邱達根亦支持設乘車次數上限。

G19分享預算案共同倡議。（林曉君攝）

選委界議員陳沛良建議每月補貼固定金額，不限制乘客乘搭公共交通工具的次數，而超過固定金額便需用者自付。同時，希望公共交通營辦商共同承擔社會責任，將長者半價票價優惠的年齡下調至60歲，為更多受惠人士提供票價優惠，回饋社會。

財政預算案2025｜促檢討咪錶位收費、交通違例罰款

G19的共同倡議還包括：檢討各類政府及公共服務收費，包括咪錶位收費、交通違例罰款、公營醫療收費等。又希望政府優化推動及資助活動機制，重質重量，強化經濟及旅遊效益評估，鼓勵企業和社會參與，包括容許資助演唱會類活動；考慮向企業贊助盛事開支提供額外稅務優惠；為「香港演藝博覽」提供恆常資助等。

G19召集人謝偉銓表示，特區政府連續3年錄得較大赤字，固然與高息環境、樓市不振、內地增長放緩及西方反華勢力打壓等有關，但另一主因是政府經常開支增長過快，易放難收，認為政府要秉持《基本法》規定的審慎理財、量入為出原則，嚴控經常開支，但亦不應大幅減少投資未來，須加緊推動經濟及產業多元化發展，按「能者多付」原則適度開源增收。

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