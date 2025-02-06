民間外交｜中美關係緊張無阻民間外交　林健鋒：總商會擬4月訪美

▲ 林健鋒透露總商會將於4月率團訪美。（林健鋒Fb圖片）

美國總統特朗普登場後動作連連，加徵中國10%關稅，香港適用。行會成員、經民聯立法會議員林健鋒相信，日後美國對華措施，「一定包埋香港。」他預告，廠商會暫定4月24日率團訪美一周，期間與約見商經人士。

林健鋒說，此行是因應屆時國泰航空會有直達拉斯航線首航，總商會計劃趁機訪美，擬赴紐約、華盛頓，與商經人士會面。林說，美國仍有不少人對香港情況存在誤解，無論美方對香港態度如何，認為商界要下工夫，在經濟層面，加強交流、解說。

▲ 商經局局長丘應樺。（資料圖片）

丘應樺：將跟進美國有否違反世貿規定

另外，商經局局長丘應樺今日出席電台節目時表示，香港是世貿組織單獨成員，基本法亦訂明香港是單獨關稅地區，美國相關做法不單無視香港作為單獨成員的地位，更損害各方利益。他指會向世貿跟進，美國有否違反規定。

丘應樺又指，香港商家早前已就地緣政治形勢及國際貿易的變局下作出改變，包括分散供應鏈佈局及生產地，加上政府過去數年積極開拓新興市場，估計今次美國新措施對香港的影響不會很大。

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