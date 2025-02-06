  • 19°C
香港時間：202526日 (四) 16:29

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 徐熙媛 汪小菲 保暖大法 超市大搜查 財政預算案2025 五索 升中面試 小一入學 名校專區 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

民間外交｜中美關係緊張無阻民間外交　林健鋒：總商會擬4月訪美

政治

撰文： 戴朗希

發布時間： 17 分鐘前

最後更新： 15 分鐘前

分享：

分享：

熱門 徐熙媛 汪小菲 保暖大法 超市大搜查 財政預算案2025 五索 升中面試 小一入學 名校專區 會員有獎

林健鋒透露總商會將於4月率團訪美。（林健鋒Fb圖片）

美國總統特朗普登場後動作連連，加徵中國10%關稅，香港適用。行會成員、經民聯立法會議員林健鋒相信，日後美國對華措施，「一定包埋香港。」他預告，廠商會暫定4月24日率團訪美一周，期間與約見商經人士。

林健鋒說，此行是因應屆時國泰航空會有直達拉斯航線首航，總商會計劃趁機訪美，擬赴紐約、華盛頓，與商經人士會面。林說，美國仍有不少人對香港情況存在誤解，無論美方對香港態度如何，認為商界要下工夫，在經濟層面，加強交流、解說。

商經局局長丘應樺。（資料圖片）

丘應樺：將跟進美國有否違反世貿規定

另外，商經局局長丘應樺今日出席電台節目時表示，香港是世貿組織單獨成員，基本法亦訂明香港是單獨關稅地區，美國相關做法不單無視香港作為單獨成員的地位，更損害各方利益。他指會向世貿跟進，美國有否違反規定。

丘應樺又指，香港商家早前已就地緣政治形勢及國際貿易的變局下作出改變，包括分散供應鏈佈局及生產地，加上政府過去數年積極開拓新興市場，估計今次美國新措施對香港的影響不會很大。

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

相關文章

中美關係｜特朗普勢向中國徵關稅？　周建成因一理由認為有轉機
17:36 2024/11/07
中美關係｜特朗普勢向中國徵關稅？　周建成因一理由認為有轉機
特朗普當選｜陳智思料港美關係持續緊張　加徵關稅只是選舉策略
22:36 2024/11/07
特朗普當選｜陳智思料港美關係持續緊張　加徵關稅只是選舉策略
加徵關稅｜美國對華加徵關稅　麥萃才：或拖慢香本港復甦步伐
12:10 2025/01/22
加徵關稅｜美國對華加徵關稅　麥萃才：或拖慢香本港復甦步伐
加徵關稅｜林健鋒：港商已做好準備、將部分生產線遷移　梁美芬：七傷拳
17:29 2025/02/05
加徵關稅｜林健鋒：港商已做好準備、將部分生產線遷移　梁美芬：七傷拳

你可能感興趣

中美關係｜特朗普勢向中國徵關稅？　周建成因一理由認為有轉機
17:36 2024/11/07
中美關係｜特朗普勢向中國徵關稅？　周建成因一理由認為有轉機
特朗普當選｜陳智思料港美關係持續緊張　加徵關稅只是選舉策略
22:36 2024/11/07
特朗普當選｜陳智思料港美關係持續緊張　加徵關稅只是選舉策略
加徵關稅｜美國對華加徵關稅　麥萃才：或拖慢香本港復甦步伐
12:10 2025/01/22
加徵關稅｜美國對華加徵關稅　麥萃才：或拖慢香本港復甦步伐
經民聯 國泰航空 特朗普 中美關係 林健鋒 地緣政治 商會 立法會 貿易 紐約

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

鼻咽癌｜前TVB男星患鼻咽癌治療4個月暴瘦26磅　曾因出軌家暴星途盡毀北上做清潔工
鼻咽癌｜前TVB男星患鼻咽癌治療4個月暴瘦26磅　曾因出軌家暴星途盡毀北上做清潔工
大S徐熙媛猝逝｜大S活不過50歲遺一對兒女　小S被批「有4女1子」網民直呼：起雞皮疙瘩
大S徐熙媛猝逝｜大S活不過50歲遺一對兒女　小S被批「有4女1子」網民直呼：起雞皮疙瘩
大S離世丨大S遺言叮囑「必做3件事」　小S最新回應後事安排
大S離世丨大S遺言叮囑「必做3件事」　小S最新回應後事安排
徐熙媛大S去世｜隱世算命師批中大S活不過50歲　再批范冰冰胞弟范丞丞27歲九死一生
徐熙媛大S去世｜隱世算命師批中大S活不過50歲　再批范冰冰胞弟范丞丞27歲九死一生
徐熙媛大S去世｜大S與小S早有「姊妹約定」 　臨終前已交代遺言：她要知道我最後幾分鐘
徐熙媛大S去世｜大S與小S早有「姊妹約定」 　臨終前已交代遺言：她要知道我最後幾分鐘