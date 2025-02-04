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食物安全｜24人食金沙角小館外賣盤菜後食物中毒　調查揭過早預製及貯存溫度不當

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發布時間： 2 小時前

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金沙角小館。（金沙角小館Facebook圖片）

衞生防護中心今日（4日）公佈，有24人進食沙田沙角邨熟食檔9-12號金沙角小館，提供及製作的外送盆菜後食物中毒，初步調查顯示，有關食物過早預製及貯存在不適當溫度。

中心指，個案涉及13男11女，年齡介乎3歲至76歲，他們上周五（31日）曾參與一個共約百人出席的新春家庭聚餐，午膳約10至20小時後出現發燒、腹痛、腹瀉和嘔吐等病徵，其中4名受影響人士已求醫，全部無需入院。

中心初步調查顯示，受影響人士曾進食由位於沙田沙角邨熟食檔9-12號金沙角小館提供及製作的外送盆菜，食物安全中心人員已到該餐廳調查，檢視食物烹調流程和衞生，並抽取食物及環境樣本作化驗，初步顯示，有關食物過早預製及貯存在不適當溫度。

食安中心已立即指示有關處所即時暫停供應涉事盆菜，並進行徹底清潔和消毒，亦向負責人和員工提供加強食物安全和衞生教育，和要求該食肆改善食物烹調流程。調查仍然繼續，不排除受影響人數會增加。
 
衞生防護中心發言人提醒，節日聚會期間，應保持食物和環境衞生，預防食物中毒。除在家中烹調團年飯及開年飯外，不少人會選擇訂購盆菜回家享用。經冷凍處理的盆菜應保持在攝氏四度或以下，提取和運送盆菜時應確保盆菜保持在攝氏60度以上，在食用前須將食物徹底翻熱至中心溫度達攝氏75度或以上。

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