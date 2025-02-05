大S流感去世｜中醫分享父母必學5招預防　3款湯水增強抵抗力

▲ 香港進入流感高峰期，大家要注意健康。

【流感/流感高峰/預防流感】大S（徐熙媛）赴日旅遊染上流感併發肺炎，不幸離世，享年48歲。而香港處於冬季流感高峰，兒童長者是高危一族，除了打流感針外，自身也要增強抵抗力，才能百毒不侵！

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香港註冊中醫師歐嘉慧指每逢轉季，經常在公共交通工具上遇到身邊人打噴嚏和咳嗽?擔心自己一無佩戴口罩就中招？踏入年末，冬季流感高峰期即將來臨。兒童、長者、孕婦、及長期病患者屬高危人士，感染流感容易引致嚴重併發症如肺炎、腦炎等。為了保護自己和身邊至親，在病毒來襲之前未雨綢繆，中醫師推介數款湯水穴位增強體質。

「正氣存內，邪不可干；邪之所湊，其氣必虛」——《黃帝內經‧素問》

流行性感冒是感染流感病毒引起的急性上呼吸道疾病。本港流感高峰期一般是在每年的冬季1-3月及夏季7-8月。從中醫學的角度而言，「邪氣」即是細菌、病毒，「正氣」等於人體免疫力。當身體正氣不足，抵抗邪氣的能力減弱，邪氣乘虛而入，侵入人體而發病。相反，當身體正氣充足於體內，邪氣無法干擾人體。

流感｜充分休息飲食清淡 切忌胡亂服藥

流感患者需要充分休息。盡量飲食清淡，避免進食生冷寒涼、油膩煎炸。保持室內空氣流通，避免去人多擠逼的公眾地方。密切觀察患者病情變化，尤其是長者、兒童及長期病患者等高危人士，如出現持續高熱不退、呼吸困難、胸痛、神志改變、嚴重嘔吐與腹瀉等必須盡快求醫。當出現流感症狀時切勿自行胡亂服藥，及早求醫才是最佳治療方法。

流感｜三款湯水推薦 補養正氣

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另外註冊中醫馬琦傑曾在TOPick撰文，分享父母5個必做預防措施，以減低兒童染病的風險。馬醫師指中醫醫治流感初期，確比西醫醫治更為治本，把病毒儘快由身體排出，如透過便便。但更始終，增加免疫力（西醫學說）即中醫叫培養自己的正氣更為重要。要知道疫苗只可抵抗數種流感病毒，而流感病毒多達100多種（甲型、乙型...更多更多），只有自己的免疫力（正氣）才有力去打敗病毒。

中醫所謂：

正氣存內，邪不可干。

點樣培養小朋友或大人的正氣？經常聽到家長們只問要煲甚麼給小朋友食，會對身體好，但他們有沒有想過，可能平時有些生活習慣，其實會對小朋友的健康做成傷害。所以父母要學會5個必做預防措施:

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