零售市道｜旺角新之城「吉舖」湧現　商戶指生意較疫前跌5成　新進駐時裝店呻「早知唔開」

▲ 新之城「吉舖」湧現。（朱永倫攝）

政府統計處昨（3日）公布最新零售業銷貨額數字，2024全年零售業總銷貨價值的臨時估計按年跌7.3%，總銷貨數量則下跌9%。位於旺角核心地帶的新之城「吉舖」湧現，有商戶指，生意較疫前跌5成，形容消費者「冇以前咁梳爽」；亦有時裝店去年底開業，試過全日無生意，呻「早知唔開」。

記者今午（4日）到訪位於旺角的新之城，場內店鋪主要售賣服飾、精品，近年部分店鋪開設夾公仔機、無人照相館等。記者發現1至2樓有約一成「吉舖」，多間店舖閘門貼上「租務熱線」告示；部分店舖更則遭貼上《致實際管有或居住者通知書》「追租」，店內仍擺放着前租戶的物件。

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主售公仔精品的「Polaipik Gift Shop」在新之城開業20多年，店主超群指，通關後生意比疫前跌5成，疫情期間生意甚至比現時好。他指出，開關後市民習慣北上消費及外遊，消費模式改變，舉例指以往有家長帶小朋友購物，花200、300元買一隻公仔，現時則「攞呢200蚊上上面夾公仔，1蚊夾一次，夾足一日」。超群又指，以往人均消費數百甚至上千元，現時則多數是學生購買數十元的「盲盒」，形容消費者「冇以前咁梳爽」、買一隻公仔可能「牙血都出埋」。

他又提到，剛開業時新之城也是十室九空，但當時商場的管理層十分人性化，巡場時會向商戶了解情況，出招吸人流，10年前生意困難曾減租；現時則「揸得緊」，每年至少加一成租，對今年市道不樂觀。

「NICE’S BEAUTY」主售歐美化妝護膚品，已開業10多年。店主李女士表示，近7、8年生意麻麻，通關後更比疫前跌兩至3成，人均消費由300至600元，降至200至400元。她形容現時客人「質素差、齋睇唔買」，或只光顧商場內的夾公仔機及無人照相館。李女士認為生意受市民北上消費及外遊影響，現時新之城「一到假期就變死城」，以往則「逼都逼唔入」，目前只靠做熟客生意支持營運。

「吉舖」湧現下，仍有商戶選擇進駐新之城，惟恐損慘重。「MOUTAN」去年10月開業，賣內地批發服裝，店主陳小姐直言「估唔到咁差、早知唔開啦」。她透露花了約20萬元創業，一日租金約700元，未計衣服成本，每日需賣兩、三件衫交租，但有時只有一、兩件生意，甚至「試過好多次一件都冇」。

陳小姐開業前曾視察銅鑼灣及尖沙咀的商場，看中旺角人流多，最終選擇於新之城落腳，惟開業後才發現大部份人只會買小食、或旺角中心數十元的衣服。她曾於Facebook、小紅書宣傳但未見效，透露已簽了兩年租約，現時唯有「捱到自己頂不住為止」。

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