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啟德體育園｜主場館U-22賽事傑志4比1勝北區    5萬多人觀賽氣氛熱烈 

社會

撰文： 陳展棋

發布時間： 38 分鐘前

最後更新： 36 分鐘前

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熱門 徐熙媛 汪小菲 保暖大法 超市大搜查 財政預算案2025 五索 升中面試 小一入學 名校專區 會員有獎

啟德體育園主場館測試，港超聯U-22聯賽傑志對北區。（曾耀輝攝）

啟德主場館今日（4日）進行港超聯U-22足球比賽，為正式開幕作演練。

主場館首次坐足5萬人觀賞傑志與北區的港超聯的U-22聯賽，主場館現場氣氛熱烈，賽前觀眾大玩人浪，每當球隊有「到肉」攻勢，觀眾亦不時歡呼。

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主場館首次開啟天幕，場內可以清晰看到月光。看台觀眾區域設有一米多圍欄，防止有觀眾衝出草地。但就未有限制觀眾到看台頂的小食部及輪椅區域活動，不少觀眾於下半場後到該區進食及交流，場面略為擠擁。

演練充電器起火、球迷鬧事

場內安排傳媒觀看3場突發事故演練，模擬小食部有觀眾背包充電器起火，需要消防員以滅火筒滅火。另外，半場期間亦演練有球迷向球員投擲雜物，由警方帶走鬧事球迷。

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  • 啟德體育園主場館測試，港超聯U-22聯賽傑志對北區。（曾耀輝攝） 啟德體育園主場館測試，港超聯U-22聯賽傑志對北區。（曾耀輝攝）

    • 保安局局長鄧炳強、副局長卓孝業等人於開場前一度欲到入場區域視察，傳媒追訪期間遇到輕微混亂。他趁中場時間再到場外視察，向本報表示希望了解入場人流、停車場等情況，表示情況「ok」。

    最終傑志以4比1擊敗北區，完成主場館首場大型足球比賽。

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