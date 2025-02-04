天氣｜周末天氣轉冷　周日渣馬或入冬後最凍　市區低見10度

▲ （陳靜儀攝）

天文台今（4日）指，本港未來兩三日（星期三至星期五）早上持續清涼，而受強烈冬季季候風影響，本港周末期間天氣轉冷，星期日（9日）早上市區最低氣溫可能降至10至11度水平，有機會接近入冬以來的最低紀錄，星期日天色亦會逐漸好轉，日間非常乾燥。

天文台指，預料一股偏東氣流會在未來兩三日影響廣東沿岸，雲量會逐漸增多及有一兩陣微雨，早上持續清涼。而一股強烈冬季季候風會在星期五（7日）逐漸影響華南沿岸，周末期間本港天氣轉冷，根據現時評估，星期日早上市區最低氣溫可能降至10至11度水平，有機會接近入冬以來的最低紀錄，即1月27日錄得的10.6度，而新界部分地區嚴寒。

而受季候風支配，預料星期日本港天色逐漸好轉，日間非常乾燥。可是轉晴的時間仍有不確定性，歐洲電腦模式預計廣東沿岸星期日大致晴朗，但人工智能預報系統「歐中AIFS模式」則預測大氣中層的水汽仍會在星期日早上影響該區，在此情境下雲量會較多。

天文台亦提醒，參與周日馬拉松比賽的跑手留意天氣變化，注意保暖，起跑前亦要做足熱身運動，也附上冬天運動錦囊。

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