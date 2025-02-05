零售市道｜30年老店嘆市民消費降級　「10個有8個都淘寶」

▲ 陳湘記書局老闆娘陳女士指，間中會做買二送一等優惠吸客，勝在「山大斬埋有柴」。。（朱永倫攝）

旺角核心地帶的新之城「吉舖」湧現，屹立旺角街頭逾30年的老店亦生意慘淡，指受北上消費、市民習慣淘寶等影響，生意較疫前跌一半；亦有商戶形容30年來「未試過咁差」。

有70多年歷史的陳湘記書局，旺角通菜街分店開業30多年。老闆娘陳女士表示，現時每逢周末市民北上，街上人流大減，較疫情前少一半生意；以往一星期開7日，現時已改為星期日休息，節省人手及電費開支。她提到，以往開學季節不少家長會來添置文具，但現時「10個有8個都淘寶」，而陳湘記賣的都是日本進口文具，價錢上「冇得鬥」，亦越來越少人買過百元的貴價筆，唯有間中做買二送一等優惠吸客，勝在「山大斬埋有柴」。

陳女士提到，店內有兩至三成內地客，曾引入支付寳等電子支付方式，但手續費太貴，難以負擔，今年起只收現金及易辦事；又減少兼職人手，盡量節省支出。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

在金魚街經營水族店的梁先生指，開店近30年「未試過咁差」，指2023年剛通關時生意跌1成，現時已跌3成；以往店鋪會營業至晚上10時半，現時7時已關門。他指，養魚不屬必須品，經濟差下市民會取捨質素，「玩平啲玩細啲」，現時靠做熟客生意，及替海洋公園、魚檔等做保養維持生意。

當局去年恢復深圳「一簽多行」，梁先生認為人流的確有增，但大部分內地遊客只會在金魚街打卡，不會購物，無助生意增長。

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】