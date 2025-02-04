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走塑｜啟德體育園小店日用數百紙杯膠杯　有市民憂重用水杯欠衞生

社會

撰文： 陳展棋

發布時間： 48 分鐘前

最後更新： 30 分鐘前

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熱門 徐熙媛 汪小菲 保暖大法 超市大搜查 財政預算案2025 五索 升中面試 小一入學 名校專區 會員有獎

啟德體育園測試，不少參加者在指定位置放下膠樽。（曾耀輝攝）

日前有環團推算啟德體育園主場館全年派發逾121萬件即棄餐具，園區內一間小食店今（4日）稱每天使用數百隻紙杯或膠杯。有份參與今晚演練的市民就認同環團建議使用重用水杯借還系統，但亦有人擔心衞生問題。

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不少測試者帶膠樽到場

啟德體育園主場館過去多場演練禁止入場人士攜帶水樽入場，場館內設有飲水機及供應紙杯，今晚不少入場人士排隊使用，場內小食部亦有售賣汽水、啤酒及礦泉水等飲品。

參加演練的公務員陳先生臨入場前飲畢攜帶的支裝綠茶，並棄於大會提供的垃圾箱內，他向記者稱，知道場地禁帶水樽，但仍選擇帶飲品到場。

觀眾張小姐與友人開場前就有使用飲水機，她說事前已知悉不准帶水樽，因此到場內用飲水機。不過，張小姐認為即使場地提供重用水樽的服務，她亦不會考慮，「你知依家流感咁勁」，若場館不設飲水機，口渴時會選擇即場購買飲品。

亦有人支持重用水杯

另一名觀眾彭先生就表示，理解基於場地保安問題不能帶水樽，但認同可仿效外地使用重用水杯系統，「如果可以做到環保，同時做到安檢，我覺得ok。」

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食店負責人：走塑要先有替代品

啟德體藝館小食店負責人Jimmy表示，目前售賣凍、熱飲分別會使用膠杯及紙杯，每天共使用約數百隻即棄杯。他指「減塑」先要找到替代品，「好似最初話唔用膠餐具，依家都唔係太成功；係人都知道膠係唔環保，但要找到替代品先可以再講。」

體藝館內小食店設有回收箱，Jimmy稱會按法例及場館要求提供器皿，例如不可提供樽裝飲品。場內雪糕店負責人邱先生則說，該店使用紙杯量不多，園方亦未有特意指示減少使用即棄餐具，強調會按政府要求提供。

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環保措施 走塑 啟德 啟德體育園

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