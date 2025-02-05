啟德體育園｜首次開天幕鄰近屋苑聽到小量聲音 　火警演練公務員「笑住撤離」

▲ 足球賽事完場後模擬火警，公務員離場時笑住離開。（曾耀輝攝）

啟德體育園3月1日開幕，並於主場館首次開啟天幕進行足球比賽演練。文體旅局局長羅淑佩及多名官員演練完畢後見記者。

羅淑佩晚上總結時指，主場館多次進行測試後，成果令人相當滿意，經過不斷微調有信心運作會順利，宣布主場館會在3月1日開幕，詳情稍後安排。

對於今午一度於社交媒體公布開幕消息，但又再復刪除，她解釋首次發出帖文時內容有誤，「頭炮」演出應為七人欖球賽而非樂隊Coldplay演出。

首次開啟天幕進行賽事，體育專員蔡建斌表示，環保署設置各個測量點，於舉行賽事其間錄得58分貝，但未必是最準確數字，鄰近屋苑The Henley，以及啟恩苑於公眾歡呼時有一點聲響。

賽後進行二千人大型火警演習，演練期間有公務員「笑住走」，跨過坐位，甚至衝入模擬煙霧當中。周一嗚表示，火警演習出現不同情況是正常，可能會更有參考價值，會繼續檢視可否有更完善地方。

周一嗚指火警演習雖然只是有2千人，但主軸不僅是人流走向，各部門的協調及溝通亦是演練內容，包括車輛駛入園區、傷者分流等。

蔡建斌就表示，今屆馬拉松選手包領取站，會改於啟體體藝館進行，明天起4日內會有7.5萬人前往體藝館，亦會有嘉年華進行。他亦指，2月16日會於主場館舉行社區模式的演練，演練人數亦會提高。

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