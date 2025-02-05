東鐵故障｜港鐵太和站故障工程車已移離現場　東鐵綫服務逐步復常【不斷更新】

▲ 港鐵有工程車在太和站附近出現設備故障，東鐵綫列車服務受阻。（讀者提供）

港鐵太和站今晨（4日）發生故障，導致東鐵錢列車服務受阻，TOPick報道港鐵最新搶修進度。

【13:05更新】東鐵綫太和站附近出現故障的工程車已被移離現場，東鐵綫列車服務逐步回復正常。

【11:30更新】港鐵解釋，今日凌晨位於粉嶺至太和站之間一段路軌，一架工程車因其「水平感應系統」（即避震器）出現故障而未能駛離，導致列車服務受阻，港鐵就事件致歉。詳情即看：【下一頁】

【10:05更新】東鐵綫太和站附近有工程車出現設備故障，東鐵綫列車服務作出以下調整：

來往金鐘站至火炭站 - 每4至8分鐘一班 來往火炭站至大埔墟站 - 每8分鐘一班 來往大埔墟站至羅湖站 - 每16 分鐘一班 來往上水站至落馬洲站 - 每24分鐘一班

另外，受事故影響的太和站，前往落馬洲站的乘客，需於上水站1號月台轉車。車站已加派人手在月台作出廣播及協助乘客。相關車站包括太和站會關閉個別出入口，實施人流管理措施。

太和站有一輛黃色工程車停泊在路軌上，多名工程人員搶修。受事故影響，除了太和站，東鐵線的粉嶺站同樣人頭湧湧，往金鐘方向的月台有不少乘客等候。

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港鐵表示，由於預計早上繁忙時間車站將會非常繁忙，乘客需要較長的等候時間。請乘客考慮使用其他交通工具，預先計劃行程及為行程預留充裕時間。

運輸署緊急事故交通協調中心正密切監察各區和受影響車站的交通情況和公共運輸服務，並主動協調專營巴士營辦商加強服務應對乘客需求，包括：

九巴第270A號線（上水往尖沙咀東（麼地道））； 九巴第978號線 （粉嶺（華明）往會展站）；及 城巴第79號線（皇后山往大圍站）

運輸署已責成港鐵公司全力跟進並完成相關維修，務求盡快恢復正常服務。東鐵綫個別車站正實施客流管理措施，候車時間會較長。運輸署呼籲市民，考慮使用其他交通工具，及早規劃行程和預留時間出行。

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