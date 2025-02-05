結業潮｜美國人氣過江龍撒出香港　銅鑼灣三文治專門店「eggslut」2.23結業

▲ 美國過江龍撒出香港，三文治專門店「eggslut」2月23日結業。

【結業潮/美國/快餐店】繼韓國烏冬店、台灣滷味店等過江龍餐廳先後在港結業，2023年首度登陸香港、曾掀起港人打卡熱潮的美國滑蛋三文治專門店eggslut，昨日（4日）宣布在銅鑼灣的唯一分店，將於2月23日結業，撒出香港。不過，官方強調「待有適當時機，會再次歸來」，意味港人不久將來可再品嚐美食。

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結業潮｜快餐車起家 英日韓均有分店

eggslut於2011年在美國由小型快餐車起家，其中一名創辦人曾在米芝蓮餐廳工作，跟同是雞蛋愛好者的拍擋，以售賣半熟滑嫩蛋三文治、薯餅等創業。開業不久，隨即成為不少人早午餐必食之選，人氣程度爆燈，更被譽為是洛杉磯的傳奇名店之一，其後在英國、日本、韓國等地開設分店。

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2023年6月首度登陸香港，進駐銅鑼灣黃金地段，設立地鋪兩層的餐廳。開業主打自家研發的鬆軟布里歐麵包，配上不同方式烹煮的炒蛋，例如半熟流心滑蛋和雙面煎蛋，再入饌成漢堡包或沙律，最後分別配搭煙肉、漢堡扒、芝士、和牛等成為不同款式。



eggslut必食的人氣食品包括煙肉芝士滑蛋、招牌炒滑蛋、芝士、和牛流心蛋、雞肉腸芝士以及雞蛋沙律火箭菜等的三文治，賣相金黃飽滿，十分惹味，每個售價由78元至168元不等，雖然不算平民價錢，仍曾掀起一股人潮，吸引大批市民打卡。

▲ eggslut昨日在社交平台宣布，即將結束香港的業務。（官方fb圖片）

結業潮｜暫別後將會捲土重來

不過，隨著經濟環境及各種因素，eggslut昨日在社交平台宣布，即將結束香港的業務，「感謝香港、感謝香港人的支持，長長的人龍、顧客享受的食相、每個網上的點讚的畫面，我們永記在心」。不過，官方表示，2月23日的結業只是暫別，待適當時機，將會再次歸來。

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對於美式三文治即將撤港，未有太多網民表示不捨，更有人指「從未聽過」、「唔知有間咁嘅嘢」；亦有網民覺得三文治的定價太高，「一見到價錢，完全唔想買。真係貴」、「真係無話好好食/特別好食，又唔平，自然就無人去」。

Eggslut 地址： 銅鑼灣記利佐治街FashionWalk11-19號地鋪 營業時間： 8:30am-8:30pm 電話： 9224 9862

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