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大S離世｜大S日本最後身影疑似曝光　閉眼皺眉緊靠具俊曄胸膛

健康資訊

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 2 小時前

最後更新： 22 分鐘前

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熱門 徐熙媛 汪小菲 保暖大法 超市大搜查 財政預算案2025 五索 升中面試 小一入學 名校專區 會員有獎

【大S／具俊曄／流感／日本】大S（徐熙媛）大年初一（29/1）與家人日本旅遊期間，因患流感併發肺炎，並於大年初五（2/2）清晨不幸離世，享年48歲，消息震驚大眾。昨日（2日）網上流傳一張疑由司機拍攝的大S相片，相中大S閉眼皺眉緊靠具俊曄胸膛，看上去極為不適。據傳大S遺體於當地火化後，返台後將由一間殯儀館接手，小S經紀人回應亦曝光。

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大S離世｜大S日本最後身影疑似曝光 依偎具俊曄肩膀面露不適

綜合台媒《LIFE生活網》，昨日（4日）小紅書流傳一張聲稱「司機視角」大S相片，指其拍攝於1月29日下午3時接獲大S一家人前往箱根酒店路上。相片中大S依偎在丈夫具俊曄肩膀，面色蒼白、緊皺著眉頭閉著眼睛，面露不適，惟上傳相片的帳號事後已將相片刪除，無法證實是否此行照片。

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據悉，大S一家人是次旅遊聘請了中文導遊帶團，有網友曾於小紅書分享疑為帶團導遊的對話內容，指大S病發於1月29日開始出現咳嗽、氣喘症狀，當晚抵達位於神奈川縣的箱根後，30、31日都沒有離開房間。大S於31日晚被救護車送往醫院，直到深夜才再度返回旅館，隨後於2月1日在當地確診A流感並處方藥物，但未有接受進一步治療，直到當日半夜感到非常不適，急召被救護車緊急送醫搶救，不幸於2日早上7時離世，惟網民爆料目前尚未被證實。

大S離世｜網傳大S骨灰將於明日回台 疑後事將由1殯儀館接手

台媒《TVBS》報道指，根據日本法規，逝者確認死亡後將直接送往殯儀館，遺體需要於2至3日完成火化，而大S遺體疑於3日時完成火化程序，預料於明日（6日）由丈夫具俊曄抱著骨灰罈，與其妹小S一同護送回台安葬。

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據悉，大S後事將由龍巖辦理，靈堂將設於龍巖民權會館，與小S老爺許慶祥為同一地點，小S昨日（4日）透過經紀人回應，指目前仍在處理相關事宜，返台時間將不對外公開，敬請諒解，坦言：「非常理解大家的工作需求，但為避免大家在機場長時間等候，辛苦奔波，特此告知。如有後續安排，我們會再另行通知，再次感謝大家的支持與理解。」

資料來源：LIFE生活網TVBS

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