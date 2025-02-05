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酒樓點心優惠｜銅鑼灣懷舊酒家點心$13.8起　早市孖寶配粥/飯/腸粉低至$30.9

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發布時間： 1 小時前

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熱門 徐熙媛 汪小菲 保暖大法 超市大搜查 財政預算案2025 五索 升中面試 小一入學 名校專區 會員有獎

銅鑼灣懷舊酒樓新新酒家推出早市優惠，點心由$13.8起，早市孖寶配粥/飯/腸粉低至$30.9。

【懷舊點心/新新酒家/早市優惠/飲茶/早餐優惠】又有抵食點心！位於銅鑼灣的新新酒家推出早市點心優惠，每份低至$13.8起，早市孖寶亦只需$30.9起——粥/飯/脆網腸配一款點心，包你食得飽飽！

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新新酒家位於銅鑼灣謝斐道，從時代廣場或崇光百貨行過去都很方便。近日有網民在Facebook群組「香港茶餐廳及美食關注組」分享新新酒家的美食，大讚其棉花雞底用新鮮南瓜，口感不錯；魚粥有8至9塊大魚片，非常足料，直指「係灣仔酒樓來說算係好平」，「仲有早市一碟豬手13.8」。

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早市飲茶優惠｜1款點心+1款飯/粥/腸粉$30.9起

該帖文附上新新酒家的「早市優惠點心精選」點心紙，早市除了南乳豬手$13.8一份外，蠔皇鮮竹卷、香煎蘿蔔糕、蔥花蝦米腸、鳳爪排骨飯、雞飽仔、鮮蝦腐皮卷一律由$15.9至$23.9不等；想食豪啲，則有$28.9一籠的蝦餃皇和百花釀魚肚等。

早市孖寶則更抵食，一份點心（10款選1款），無論是配飯、牛碎粥/魚腩粥，抑或是煙肉銀絲脆網腸，低至$30.9，最貴都只需$38.9。發帖的網民還表示， 兩個人百幾元食到飽，坐足兩個鐘茶水任飲，亦無人催交枱。帖文還指，新新酒家的下午茶免茶錢，食物算是新鮮，「起碼不是預製冷藏品」。

上述早市優惠星期一至五早上7時至11時、星期六早7時至10時供應；星期六、日及假期每款加$2；另收加一服務費。

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小紅書上也有曾有網民分享在新新酒家的美食經驗，稱朋友極力推薦，故中午約同事一試，菜式和環境獲一致好評，「性價比很高呀」。帖文稱眾人叫了6款點心，「驚艷了我們的味覺，款款都好味」，稱看得出新新酒家有認真地製作點心；另外又大讚「蜜汁叉燒腸真係我食過最足料的」，還有很多酒樓沒有的脆麻花，上面鋪了些桂花，直言喜歡甜食的一定要試。午市小菜也不俗，且新新的員工還會貼心問客人叉燒肥瘦程度等喜好。

新新酒家

營業時間：星期一至日早上7時至晚上11時 
地址：銅鑼灣謝斐道440號駱克大廈1樓（港鐵銅鑼灣站C出口，步行約3分鐘）
電話：2838 2186

圖片及資料來源：香港茶餐廳及美食關注組＠Facebook、Angela chui@小紅書

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