徐熙媛大S去世｜具俊曄心痛救不到愛妻向好友訴苦「我盡力了」　傳明抱大S骨灰返台

▲ 具俊曄心痛救不到愛妻向好友訴苦「我盡力了」，傳明抱大S骨灰返台 。

【徐熙媛/大S去世/大S老公具俊曄/小S】台灣藝人大S徐熙媛遊日感染流感併發肺炎逝世，終年48歲，消息震驚演藝圈。丈夫具俊曄連日為妻子身後事奔波，向好友訴苦心痛救不到愛妻，坦言「我盡力了」。有傳大S遺體已完成火化，明天（6日）將由具俊曄護送返台，妹妹小S亦會陪伴在側。

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徐熙媛大S去世｜具俊曄心痛救不到愛妻向好友訴苦

跟新婚不到3年的妻子天人永隔，外界非常關心大S丈夫具俊曄的情況。南韓著名服裝設計師李相奉（이상봉）早前見到網傳大S死訊不敢置信，立刻傳訊息向具俊曄求證，直至當日深夜才收到回覆，對方卻表示「我盡力了」，李相奉見狀安慰對方。但字裡行間具俊曄難掩悲痛不捨之情，李相奉擔心性格多慮而且脆弱的具，難以承受喪妻的痛。

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徐熙媛大S去世｜傳具俊曄明天抱愛妻骨灰返台

據台媒報道，具俊曄及大S胞妹小S仍在東京處理相關身後事，而大S母親黃春梅昨日（4日）已率先回台，但台媒昨日在機場等候，惟未見其身影。小S透過經紀人則向傳媒表示，由於還在處理相關事宜，返台時間將不對外公開，亦為免傳媒在機場長時間等候、辛苦奔波，如有後續安排會另行通知，盼外界諒解。

按日本法律規定遺體需在3天內火化，通常家屬會選擇守靈一晚後火化，過程中會以乾冰保存遺體，而非放置冰櫃，完成火化再攜帶骨灰離境。有傳大S火化時，穿上最愛的服飾化煙，至愛的家人亦有陪伴在側。有傳具俊曄明天將抱著愛妻的骨灰罈，在小S陪同下護送大S返台回家。

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徐熙媛大S去世｜家屬護送可走「綠色通道」快速通關

據了解，台灣數間的航空公司包括長榮、華航、星宇航空，均可讓骨灰在親友護送下登機返台。不過華航及長榮航空允許家屬將骨灰以手提行李形式登機，或直接購買機位，由親友護送返台。

台媒表示，若額外為骨灰購買機位，應事先與航空公司溝通，並準備死亡證明、火化許可證及相關翻譯文件，另需注意海關可能要求開罐檢查，因此骨灰罐不得完全封閉。若家屬選擇護送可在機場申請「綠色通道」，航空公司將協助快速通關。

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