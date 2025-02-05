  • 16°C
香港時間：202525日 (三) 12:00

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 徐熙媛 汪小菲 保暖大法 超市大搜查 財政預算案2025 五索 升中面試 小一入學 名校專區 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

謊島美人魚｜溫碧霞受母親影響曾不信任婚姻　婚後改變愛情觀視養子如己出

家事百科

撰文： 陳家昌

發布時間： 2 小時前

最後更新： 1 小時前

分享：

分享：

熱門 徐熙媛 汪小菲 保暖大法 超市大搜查 財政預算案2025 五索 升中面試 小一入學 名校專區 會員有獎

（彭大偉攝）

電影《封神》內地票房大收，當中角色妲己，當年溫碧霞在港劇《封神榜》也曾飾演，早已成其經典代表角色。今日的溫碧霞，不止是一位賢妻良母，更積極投資電影，她坦言很希望能為讓自己成名的影業作出回饋。

蛇年伊始，溫碧霞（Irene）的演藝工作已陸續展開，由她任出品人兼主演的新戲《謊島美人魚》定於3月上畫；去年廣州展開巡唱首站，3月中將會移師到佛山進行巡唱第二站，而她的第五本個人寫真集亦會配合推出，可說馬不停蹄。

《謊島美人魚》在陽光海灘拍攝，充滿度假風情。

溫碧霞近年成立「電影夢工作室」，自2020年先後推出《墮落花》、《我們的十八歲》及最新的《謊島美人魚》，她自言由投資至製作，都學會了很多。「在製作上，我沒有特定的計劃要一年拍多少部戲，頭幾齣都是汲取經驗，如《墮落花》是因見很少電影以女毒犯為題材，有點想為女演員作平反，可惜上映時撞上疫情而影響票房，對我很大打擊，幸而口碑不錯，拿了《絲綢之路國際電影節》最佳女主角，總算有一點安慰。」

最新影片推介：

童學園
校長專訪︱東區英中聖馬可校長親授面試貼士+育兒心得　校長媽媽教仔重視價值觀

平衡商業和理想

她坦言在當下電影市道，要開新戲更要學懂平衡商業和理想，希望拍能令觀眾喜歡的作品。「過去自己主演的愛情片如《停不了的愛》、《蠻荒的童話》等，相信都是觀眾喜歡的類型，我也很久未拍愛情喜劇，所以便以此為出發。」

溫碧霞今次找來曾合作《出埃及記》的彭浩翔任監製，除了有愛情元素，也加入不少黑色幽默，自言拍攝過程相當愉快，也對成品十分滿意。

電影於台灣高雄、綠島及墾丁取景，這3個旅遊勝地出名靚景，自然是拍攝中最寫意的原因。「我們在海邊搭了一間民宿作主場景拍攝，期間剛每日都是好天氣，大家面對藍天白雲，都拍得十分開心，我跟男主角禾浩辰及另一位實力演員歸亞蕾都滿有火花。」

片中有犬角色，跟Irene有不少對手戲。

一向愛狗的Irene，今次也「私心」地找來一頭狗演員參演，而且有不少對手戲。「我時常都想拍關於寵物的故事，別人說動物和小孩拍戲是最難搞，但今次卻沒這問題，因為這隻狗訓練得很好，每次roll機都特別乖，唯一是有點好色，經常都要纏著我呢！而拍完戲，我更感受到小動物真是人類的好朋友，無諭你有甚麼困難，牠們都會永遠地守候你。」

隨成長改變愛情觀

正如溫碧霞所言，她主演過不少愛情片，她的愛情觀，也隨著年紀和經歷而不斷演變，她不諱言，早年很受父母的不愉快關係所影響。「我爸爸原是台灣軍人，當年他更擁有幾位妻子，十分大男人，我媽媽雖是正室，但常埋怨丈夫不愛她，我由細到大，媽媽就向我灌輸男人都是花心，不能依靠他們，要靠自己，加上我家姐都是離婚收場，故我以前也不相信婚姻，我第一任男友便是因為想結婚，我才無奈提出分手，因為不想重蹈失敗的覆轍。」

（彭大偉攝）

溫碧霞於2000年跟商人何祖光結婚，她承認丈夫改變了她的價值觀。「我覺得這是一個對的timing，我認識他時剛好30歲，在人生和感情上都有了一點經歷，以前的我，是有一點自我中心，可能自小被家人寵愛，入行後又十分順利，所以很多事只會想到自己；但丈夫恰巧相反，他處處為別人著想，很關心別人，而且孝順、老實，同時亦具自信，有明確目標，對我有不少啟發，原來令到其他人快樂，自己一樣可以十分開心的。」

遺憾少時間陪養子

婚後，夫婦收養了一名內地孤兒，溫碧霞把養子視如己出，也讓她更體會母愛偉大。「別人說孩子就像夫母的小情人，我是很認同的。我們看著他由幾個月大，現在也要15歲了，彼此經歷不少事情，亦建立了很深厚的感情，當中是很窩心及有滿足感的。」

一家三口，每到節日都會享受假期時光。

不過，依然醉心事業的溫碧霞，既有餐飲和服裝生意，又成立電影公司，有時未能抽到時間陪伴孩子，都會為此感到遺憾。「所以我一有空，就盡量會和他一起，自己都重視家庭時間，去年聖誕也有一家去旅行，上次在墾丁拍戲，兩父子都有來探班，看到他們開心，我自然都會開心。」

談到電影工作，溫碧霞現時仍滿有想法。「其他生意始終有很多股東，自己能幫助的不多，但電影是自己最熟悉，以及最投入的工作，電影的每個部分，由創作至拍攝，我都想有份參與其中，要花的時間自然更多，也是目前最有挑戰性的目標。」她揚言熱愛電影，亦願意把一生都奉獻在電影工作中。

髮型：Daniel @Mimi G
場地：leading Nation

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

💯備戰考試季！立即下載免費試題👉🏻【中英數常識試題下載】

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

相關文章

港姐冠軍｜楊婉儀跟19歲餅印女兒辦年貨　老公不見蹤影疑母兼父職養家
18:55 2025/01/27
港姐冠軍｜楊婉儀跟19歲餅印女兒辦年貨　老公不見蹤影疑母兼父職養家
【明星豪宅】2千呎清水灣豪宅超大花園成焦點　溫碧霞逾2,000萬購入現升值兩倍
12:43 2022/07/11
【明星豪宅】2千呎清水灣豪宅超大花園成焦點　溫碧霞逾2,000萬購入現升值兩倍
【我們的十八歲】溫碧霞曾反叛離家出走　拍戲改變人生盼養子同樣勇敢追夢
20:34 2023/06/22
【我們的十八歲】溫碧霞曾反叛離家出走　拍戲改變人生盼養子同樣勇敢追夢

你可能感興趣

港姐冠軍｜楊婉儀跟19歲餅印女兒辦年貨　老公不見蹤影疑母兼父職養家
18:55 2025/01/27
港姐冠軍｜楊婉儀跟19歲餅印女兒辦年貨　老公不見蹤影疑母兼父職養家
【明星豪宅】2千呎清水灣豪宅超大花園成焦點　溫碧霞逾2,000萬購入現升值兩倍
12:43 2022/07/11
【明星豪宅】2千呎清水灣豪宅超大花園成焦點　溫碧霞逾2,000萬購入現升值兩倍
【我們的十八歲】溫碧霞曾反叛離家出走　拍戲改變人生盼養子同樣勇敢追夢
20:34 2023/06/22
【我們的十八歲】溫碧霞曾反叛離家出走　拍戲改變人生盼養子同樣勇敢追夢
爸媽心聲 溫碧霞 家庭教育 夫妻之道 愛情片 電影 演員 墾丁

最高瀏覽

大S徐熙媛猝逝｜網上瘋傳疑似大S生前醫療紀錄　雙肺全白血氧剩89％拒留醫
大S徐熙媛猝逝｜網上瘋傳疑似大S生前醫療紀錄　雙肺全白血氧剩89％拒留醫
大S離世︱大S染流感遊日本猝逝　「致命行程」曝光！醫生示警1活動加重病情
大S離世︱大S染流感遊日本猝逝　「致命行程」曝光！醫生示警1活動加重病情
大S徐熙媛猝逝｜汪小菲疑早知大S病危　誤闖直播稱「在搶救」前奶奶張蘭秒變凝重
大S徐熙媛猝逝｜汪小菲疑早知大S病危　誤闖直播稱「在搶救」前奶奶張蘭秒變凝重
大S徐熙媛猝逝｜日本規定遺體3天內火化　小S完成約定陪大S走人生最後一程
大S徐熙媛猝逝｜日本規定遺體3天內火化　小S完成約定陪大S走人生最後一程
大S徐熙媛猝逝｜遊客抵埗4日即發高燒「路上全是咳聲」　日本製藥公司宣布停供抗流感藥
大S徐熙媛猝逝｜遊客抵埗4日即發高燒「路上全是咳聲」　日本製藥公司宣布停供抗流感藥