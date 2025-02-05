謊島美人魚｜溫碧霞受母親影響曾不信任婚姻　婚後改變愛情觀視養子如己出

▲ （彭大偉攝）

電影《封神》內地票房大收，當中角色妲己，當年溫碧霞在港劇《封神榜》也曾飾演，早已成其經典代表角色。今日的溫碧霞，不止是一位賢妻良母，更積極投資電影，她坦言很希望能為讓自己成名的影業作出回饋。

蛇年伊始，溫碧霞（Irene）的演藝工作已陸續展開，由她任出品人兼主演的新戲《謊島美人魚》定於3月上畫；去年廣州展開巡唱首站，3月中將會移師到佛山進行巡唱第二站，而她的第五本個人寫真集亦會配合推出，可說馬不停蹄。

▲ 《謊島美人魚》在陽光海灘拍攝，充滿度假風情。

溫碧霞近年成立「電影夢工作室」，自2020年先後推出《墮落花》、《我們的十八歲》及最新的《謊島美人魚》，她自言由投資至製作，都學會了很多。「在製作上，我沒有特定的計劃要一年拍多少部戲，頭幾齣都是汲取經驗，如《墮落花》是因見很少電影以女毒犯為題材，有點想為女演員作平反，可惜上映時撞上疫情而影響票房，對我很大打擊，幸而口碑不錯，拿了《絲綢之路國際電影節》最佳女主角，總算有一點安慰。」

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平衡商業和理想

她坦言在當下電影市道，要開新戲更要學懂平衡商業和理想，希望拍能令觀眾喜歡的作品。「過去自己主演的愛情片如《停不了的愛》、《蠻荒的童話》等，相信都是觀眾喜歡的類型，我也很久未拍愛情喜劇，所以便以此為出發。」

溫碧霞今次找來曾合作《出埃及記》的彭浩翔任監製，除了有愛情元素，也加入不少黑色幽默，自言拍攝過程相當愉快，也對成品十分滿意。

電影於台灣高雄、綠島及墾丁取景，這3個旅遊勝地出名靚景，自然是拍攝中最寫意的原因。「我們在海邊搭了一間民宿作主場景拍攝，期間剛每日都是好天氣，大家面對藍天白雲，都拍得十分開心，我跟男主角禾浩辰及另一位實力演員歸亞蕾都滿有火花。」

▲ 片中有犬角色，跟Irene有不少對手戲。

一向愛狗的Irene，今次也「私心」地找來一頭狗演員參演，而且有不少對手戲。「我時常都想拍關於寵物的故事，別人說動物和小孩拍戲是最難搞，但今次卻沒這問題，因為這隻狗訓練得很好，每次roll機都特別乖，唯一是有點好色，經常都要纏著我呢！而拍完戲，我更感受到小動物真是人類的好朋友，無諭你有甚麼困難，牠們都會永遠地守候你。」

隨成長改變愛情觀

正如溫碧霞所言，她主演過不少愛情片，她的愛情觀，也隨著年紀和經歷而不斷演變，她不諱言，早年很受父母的不愉快關係所影響。「我爸爸原是台灣軍人，當年他更擁有幾位妻子，十分大男人，我媽媽雖是正室，但常埋怨丈夫不愛她，我由細到大，媽媽就向我灌輸男人都是花心，不能依靠他們，要靠自己，加上我家姐都是離婚收場，故我以前也不相信婚姻，我第一任男友便是因為想結婚，我才無奈提出分手，因為不想重蹈失敗的覆轍。」

▲ （彭大偉攝）

溫碧霞於2000年跟商人何祖光結婚，她承認丈夫改變了她的價值觀。「我覺得這是一個對的timing，我認識他時剛好30歲，在人生和感情上都有了一點經歷，以前的我，是有一點自我中心，可能自小被家人寵愛，入行後又十分順利，所以很多事只會想到自己；但丈夫恰巧相反，他處處為別人著想，很關心別人，而且孝順、老實，同時亦具自信，有明確目標，對我有不少啟發，原來令到其他人快樂，自己一樣可以十分開心的。」

遺憾少時間陪養子

婚後，夫婦收養了一名內地孤兒，溫碧霞把養子視如己出，也讓她更體會母愛偉大。「別人說孩子就像夫母的小情人，我是很認同的。我們看著他由幾個月大，現在也要15歲了，彼此經歷不少事情，亦建立了很深厚的感情，當中是很窩心及有滿足感的。」

▲ 一家三口，每到節日都會享受假期時光。

不過，依然醉心事業的溫碧霞，既有餐飲和服裝生意，又成立電影公司，有時未能抽到時間陪伴孩子，都會為此感到遺憾。「所以我一有空，就盡量會和他一起，自己都重視家庭時間，去年聖誕也有一家去旅行，上次在墾丁拍戲，兩父子都有來探班，看到他們開心，我自然都會開心。」

談到電影工作，溫碧霞現時仍滿有想法。「其他生意始終有很多股東，自己能幫助的不多，但電影是自己最熟悉，以及最投入的工作，電影的每個部分，由創作至拍攝，我都想有份參與其中，要花的時間自然更多，也是目前最有挑戰性的目標。」她揚言熱愛電影，亦願意把一生都奉獻在電影工作中。

髮型：Daniel @Mimi G

場地：leading Nation

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