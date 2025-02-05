  • 16°C
香港時間：202525日 (三) 12:00

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 徐熙媛 汪小菲 保暖大法 超市大搜查 財政預算案2025 五索 升中面試 小一入學 名校專區 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

徐熙媛大S去世｜大S具俊曄最後合照曝光露甜笑狀態佳　恩師太太不捨：我們總會再相遇

休閒消費

撰文： 王明芳

發布時間： 1 小時前

分享：

分享：

熱門 徐熙媛 汪小菲 保暖大法 超市大搜查 財政預算案2025 五索 升中面試 小一入學 名校專區 會員有獎

大S與具俊曄最後合照曝光，可惜美麗畫面已成追憶！

【徐熙媛/大S/大S去世】台灣女星徐熙媛（大S）於新年期間赴日旅遊不幸染上流感併發肺炎過世，終年48歲。她生前好友紛紛在社交平台發文悼念，恩師王偉忠太太亦於4日深夜曝光了大S和具俊曄上月底的最後合照表達不捨之情，相中的大S面露幸福笑容狀態極佳，豈料如今天各一方。

點擊圖片放大
+9
+8

徐熙媛大S去世｜上月底出席恩師女兒歸寧宴

台灣「綜藝教父」王偉忠是大S的恩師，上月25日他女兒舉辦歸寧宴，大S和具俊曄也是座上客，再加上其他圈中人，場面非常熱鬧！豈料相隔不久即傳來大S病逝噩耗，令王偉忠和太太林慧晶悲慟得無法言語，至4日深夜時份，林慧晶於社交平台分享大S於歸寧宴上的照片作出悼念，文字間盡顯不捨之情。

最新影片推介:

童學園
校長專訪︱東區英中聖馬可校長親授面試貼士+育兒心得　校長媽媽教仔重視價值觀

徐熙媛大S去世｜大S具俊曄最後幸福合照曝光

從林慧晶分享的照片可見，其中一張是大S與具俊曄坐著望向前台的合照，當時大S面露甜笑，眼睛閃著淚光，似被現場氣氛感動，而具俊曄亦與愛妻眼神一致，大S還將一頭秀髮盤起，塗上紅唇，看起來狀態和氣色都極佳，是很美的畫面。另一張則是大S夫婦和王偉忠夫婦站在台前的四人合照，大S露出招牌甜美笑容。

徐熙媛大S去世｜恩師太太不捨：但我相信我們總會再相遇

如今大S突然猝逝，林慧晶不捨地留言：「親愛的，我最愛看妳笑，甜美無比。真的好捨不得妳～但我相信我們總會再相遇。你的美麗、你的俠義，善良。都是最美好的回憶。Love you forever。」據知當林慧晶致電給大S邀約她出席愛女歸寧宴時，大S表示：「我雖然已經很久沒參加這種場合，但只要是小慧姐家的事、就是我的事，當然一定會共襄盛舉。」豈料美好畫面只成追憶。

點擊圖片放大
+6
+5

徐熙媛大S去世｜黑人范范同場疑播毒

當晚大S好友黑人陳建州及其妻子范瑋琪（范范）也有同場，並與大S等人開心合照，但由於范范22日才上載兒子入院照片透露全家患了甲型流感，但不到3天後卻跟大S在聚會中接觸，而且期間沒有戴上口罩，因而令不少網民質疑兩夫婦在歸寧宴上播毒，懷疑是他們將流感傳染給大S。

相關內容:

徐熙媛大S去世｜徐熙媛自爆曾被批活不過50歲　命理師不幸言中：與具俊曄婚姻最長3年

徐熙媛大S去世｜網民還原時間線！ 大S疑被黑人夫婦傳染流感　醫生：確實有可能

徐熙媛大S去世｜失聯廿年重燃愛火　大S具俊曄5天後結婚3周年惜陰陽相隔

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

💯備戰考試季！立即下載免費試題👉🏻【中英數常識試題下載】

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

相關文章

徐熙媛大S去世｜姊妹情深生死關頭陪伴在側　小S得知大S死訊哭崩癱軟在地
14:29 2025/02/04
徐熙媛大S去世｜姊妹情深生死關頭陪伴在側　小S得知大S死訊哭崩癱軟在地
徐熙媛大S去世｜徐熙媛高中學生照及試卷曝光　大S獲老師讚清純甜美前途無限
19:28 2025/02/04
徐熙媛大S去世｜徐熙媛高中學生照及試卷曝光　大S獲老師讚清純甜美前途無限
大S流感去世｜中醫分享父母必學5招預防　3款湯水增強抵抗力
今日 09:00
大S流感去世｜中醫分享父母必學5招預防　3款湯水增強抵抗力
徐熙媛大S去世｜具俊曄心痛救不到愛妻向好友訴苦「我盡力了」　傳明抱大S骨灰返台
今日 11:27
徐熙媛大S去世｜具俊曄心痛救不到愛妻向好友訴苦「我盡力了」　傳明抱大S骨灰返台

你可能感興趣

徐熙媛大S去世｜姊妹情深生死關頭陪伴在側　小S得知大S死訊哭崩癱軟在地
14:29 2025/02/04
徐熙媛大S去世｜姊妹情深生死關頭陪伴在側　小S得知大S死訊哭崩癱軟在地
徐熙媛大S去世｜徐熙媛高中學生照及試卷曝光　大S獲老師讚清純甜美前途無限
19:28 2025/02/04
徐熙媛大S去世｜徐熙媛高中學生照及試卷曝光　大S獲老師讚清純甜美前途無限
大S流感去世｜中醫分享父母必學5招預防　3款湯水增強抵抗力
今日 09:00
大S流感去世｜中醫分享父母必學5招預防　3款湯水增強抵抗力
徐熙媛 具俊曄 陳建州 范瑋琪 傳染病

最高瀏覽

大S徐熙媛猝逝｜網上瘋傳疑似大S生前醫療紀錄　雙肺全白血氧剩89％拒留醫
大S徐熙媛猝逝｜網上瘋傳疑似大S生前醫療紀錄　雙肺全白血氧剩89％拒留醫
大S離世︱大S染流感遊日本猝逝　「致命行程」曝光！醫生示警1活動加重病情
大S離世︱大S染流感遊日本猝逝　「致命行程」曝光！醫生示警1活動加重病情
大S徐熙媛猝逝｜汪小菲疑早知大S病危　誤闖直播稱「在搶救」前奶奶張蘭秒變凝重
大S徐熙媛猝逝｜汪小菲疑早知大S病危　誤闖直播稱「在搶救」前奶奶張蘭秒變凝重
大S徐熙媛猝逝｜日本規定遺體3天內火化　小S完成約定陪大S走人生最後一程
大S徐熙媛猝逝｜日本規定遺體3天內火化　小S完成約定陪大S走人生最後一程
大S徐熙媛猝逝｜遊客抵埗4日即發高燒「路上全是咳聲」　日本製藥公司宣布停供抗流感藥
大S徐熙媛猝逝｜遊客抵埗4日即發高燒「路上全是咳聲」　日本製藥公司宣布停供抗流感藥