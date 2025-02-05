徐熙媛大S去世｜大S具俊曄最後合照曝光露甜笑狀態佳　恩師太太不捨：我們總會再相遇

▲ 大S與具俊曄最後合照曝光，可惜美麗畫面已成追憶！

【徐熙媛/大S/大S去世】台灣女星徐熙媛（大S）於新年期間赴日旅遊不幸染上流感併發肺炎過世，終年48歲。她生前好友紛紛在社交平台發文悼念，恩師王偉忠太太亦於4日深夜曝光了大S和具俊曄上月底的最後合照表達不捨之情，相中的大S面露幸福笑容狀態極佳，豈料如今天各一方。

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徐熙媛大S去世｜上月底出席恩師女兒歸寧宴

台灣「綜藝教父」王偉忠是大S的恩師，上月25日他女兒舉辦歸寧宴，大S和具俊曄也是座上客，再加上其他圈中人，場面非常熱鬧！豈料相隔不久即傳來大S病逝噩耗，令王偉忠和太太林慧晶悲慟得無法言語，至4日深夜時份，林慧晶於社交平台分享大S於歸寧宴上的照片作出悼念，文字間盡顯不捨之情。

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徐熙媛大S去世｜大S具俊曄最後幸福合照曝光

從林慧晶分享的照片可見，其中一張是大S與具俊曄坐著望向前台的合照，當時大S面露甜笑，眼睛閃著淚光，似被現場氣氛感動，而具俊曄亦與愛妻眼神一致，大S還將一頭秀髮盤起，塗上紅唇，看起來狀態和氣色都極佳，是很美的畫面。另一張則是大S夫婦和王偉忠夫婦站在台前的四人合照，大S露出招牌甜美笑容。

徐熙媛大S去世｜恩師太太不捨：但我相信我們總會再相遇

如今大S突然猝逝，林慧晶不捨地留言：「親愛的，我最愛看妳笑，甜美無比。真的好捨不得妳～但我相信我們總會再相遇。你的美麗、你的俠義，善良。都是最美好的回憶。Love you forever。」據知當林慧晶致電給大S邀約她出席愛女歸寧宴時，大S表示：「我雖然已經很久沒參加這種場合，但只要是小慧姐家的事、就是我的事，當然一定會共襄盛舉。」豈料美好畫面只成追憶。

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徐熙媛大S去世｜黑人范范同場疑播毒

當晚大S好友黑人陳建州及其妻子范瑋琪（范范）也有同場，並與大S等人開心合照，但由於范范22日才上載兒子入院照片透露全家患了甲型流感，但不到3天後卻跟大S在聚會中接觸，而且期間沒有戴上口罩，因而令不少網民質疑兩夫婦在歸寧宴上播毒，懷疑是他們將流感傳染給大S。

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